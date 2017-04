Guinea Alumina Corporation S.A (“GAC”) a reçu les étudiants de la 4eme promotion du département Environnement et Sécurité Industriels (ESI) de l’Institut Géo-Mines de Boké pour une visite de travail dans sa concession minière du 27 au 28 mars 2017.

Cette visite, conduite par les autorités de l’Institut, s’inscrit dans le cadre de la formation pratique en entreprise dans les domaines de l’Hygiène, de la Santé-Sécurité et de l’Environnement (HSSEC). Au cours de cette visite, les responsables des départements HSSEC et Mines de GAC ont d’abord tenu une session d’orientation en faveur des étudiants et les ont ensuite conduits à la mine pour une observation des opérations minières planifiées, et les infrastructures sur place.

Satisfait des mesures mises en place par GAC, le Chef de département ESI, Dr Mory Kourouma a vivement remercié les responsables de GAC pour leur accueil et la qualité de la formation pratique qui correspond aux standards internationaux en matière d’HSSEC. « Je souhaite que cette séance de formation pratique se multiplie et s’étende sur l’ensemble des départements de l’Institut », a t-il dit.

Les responsables de GAC ont réitéré l’engagement et la disponibilité de la société à aider les jeunes étudiants à se perfectionner davantage dans leurs domaines respectifs à travers des stages pratiques qui leur permettront de trouver un emploi.

Marqué par les mesures d’hygiène et de santé-sécurité mises en place au niveau de la mine et des infrastructures, Mamoudou Camara, étudiant de l’institut a remercié son institut d’avoir initié ce stage au sein de GAC. « J’ai appris beaucoup de choses dans les différents échanges. Je remercie les autorités de mon institut de nous avoir donné cette opportunité de faire ce stage pratique et les responsables de GAC pour la qualité de la formation pratique », a t-il témoigné.

GAC est pleinement engagé dans la mise en place d’un modèle d’entreprise ambitieux en ce qui concerne la culture de la sécurité au travail. Sa stratégie consiste à promouvoir la sécurité proactive et la responsabilisation de chacun des employés pour garantir un environnement de travail sûr, mais aussi à cultiver le principe de « zéro dommage » au niveau des communautés locales et de l’environnement.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

