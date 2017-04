Alpha Condé sera le dernier visiteur de François Hollande, président de la République française. Selon rjvguinee, tenant compte des enjeux et l’importance de cette visite d’Etat, le président guinéen se fera, entre autres, accompagner par son Haut représentant, Sidya Touré, le ministre d’Etat Secrétaire général de la présidence, Naby Y. Kiridi Bangoura, les ministres d’Etat Ibrahima Kassory Fofana et Bah Ousmane. En plus de ces collaborateurs du chef de l’Etat, une importante délégation d’hommes d’affaires y sera aussi.

Cette visite d’Alpha Condé est, à n’en pas douter, une des plus importantes de son mandat. Il l’effectue par ailleurs pour le compte de l’Union Africaine dont il est le président en exercice. C’est pourquoi sa réception, à l’aéroport se fera en présence des diplomates africains accrédités à Paris. Une parade militaire sur la Place de la Concorde et un banquet d’Etat lui seront également offerts, nous dit notre source.

La visite se fera les 10, 11 et 12 avril.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

Commentaires

commentaires