Après la sortie de son deuxième album intitulé ‘’ le travail paie ‘’, Singleton était en concert devant, selon les organisateurs, 300 spectateurs au Centre culturel franco guinéen, samedi 1er avril dernier.

Après une première partie assurée par Steeve One Lock’s, dans une salle pleine, les spectateurs étaient émerveillés par la démonstration du Dj qui mettait de l’ambiance grâce à ses jeux de platine. Cette communion durera près d’une demi-heure.

Et vint Singleton ! La machine du dance hall offre à son public au total vingt-cinq morceaux tirés de ses deux albums ainsi que quelques singles dont le tube ‘‘moto taxi’’. ‘’C’est une manière de faire venir mes fans ici pour leur offrir un truc de grandiose. Parce que durant ces six derniers mois, je n’ai fait que des prestations de 10 à 15 minutes. Vu qu’il y a eu beaucoup de réclamations, j’ai jugé nécessaire de tenir ce concert. C’est un plaisir pour moi de retrouver tout ce beau monde pour lequel j’ai fait le maximum de moi-même. Si vous avez remarqué, j’ai même offert les nouveaux morceaux aux spectateurs’’, s’est réjoui Singleton au terme du spectacle.

Pour lui c’est un pari gagné. Vu qu’il a réussi à émerveiller ses fans. Au cours de sa prestation sur scène, Singleton a mis un accent particulier sur le mois de la femme en offrant au public un morceau uniquement dédié aux femmes.

La beauté du spectacle était sans nul doute liée aussi à l’organisation. Un écran géant affichait les prestations de l’artiste en grandeur nature. ‘’ça c’est une imagination de manager Will et toute mon équipe. Parce qu’à tout seul je ne peux me contrôler ‘’, a lancé Singleton avec sourire en coin.

De nombreux artistes ont pris part à ce spectacle tenu dans une salle dont la capacité d’accueil n’excède pas 300 spectateurs. Singleton est donc parvenu à regrouper autour de lui les crèmes de la musique urbaine de Guinée : Soul Bang’s ; Steeve One lock’s ; Djanni Alpha ; King Salamon du groupe Banlieue z’art ; Tamsir Kartel ; Degg J force 3. Ainsi que les artistes de la musique traditionnelle comme Petit Kandia et Kandia Kora y.

Ismaël sylla pour Guinee7.com

