L’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée s’est tenue ce samedi 8 avril 2017 à son siège à Commadanyah dans la commune de Dixinn, sous la présidence du vice-président l’honorable Fodé Oussou Fofana.

C’est par une minute de silence en mémoire de Djibril Barry garde rapproché de Cellou Dalein Diallo, décédé hier, que le vice-président Fodé Oussou Fofana a pris la parole devant les militants peu mobilisés pour la circonstance.

‘‘Je puis vous dire qu’hier El Hadj Cellou Dalein Diallo a rencontré le président de la République. Il l’a rencontré sur la demande de M. Alpha Condé. La presse n’était pas là. Ils se sont dits ce qu’il faut se dire. Cellou Dalein est le chef de file de l’opposition guinéenne. L’image qu’il donne aujourd’hui en acceptant de rencontrer M. Alpha Condé, c’est l’image d’un homme de paix’’, a déclaré le président du groupe parlementaire Les libéraux démocrates.

Fodé Oussou poursuit en affirmant qu’ils vont obliger le président de la République à respecter les accords : ‘‘Préparez-vous par ce que de gré ou de force, M. Alpha Condé sera obligé de respecter les accords. S’il les respecte, Alhadoulilaye Rabbil Allaminah. Si M. Alpha Condé ne respecte pas les accords, nous allons l’obliger à les respecter. Nous n’allons pas dénoncer l’accord.’’

Et d’ajouter : ‘‘Nous n’allons jamais nous mettre sur la table avec le gouvernement pour négocier de nouveaux accords. On a fini avec l’accord, c’est ça ou rien. S’il ne respecte pas les accords, nous allons l’obliger. Et tant que les accords ne sont pas respectés, nous serons en train faire ce que M. Alpha Condé comprend. Ce qu’on a fait pour obtenir les élections législatives. Ce qu’on a fait pour avoir le dialogue. S’il faut la paix pour ce pays, qu’il le fasse. Parce que le pays est devenu politique.’’

Bhoye Barry pour guinee7.com

