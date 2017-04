Ce samedi 8 avril 2017, lors de l’assemblée hebdomadaire du Rpg arc-en-ciel, tenue à son siège à l’Aéroport, Lansana Komara, un des responsables du parti a annoncé la mise en place d’un comité national de contrôle qui aura pour vocation d’incarner la paix au sein du parti.

Pour le secrétaire permanent du Rpg arc-en-ciel, ce comité national de contrôle qui verra très prochainement le jour serait le dernier recours. ‘‘C’est quand on n’arrive pas à résoudre les contradictions, qui peuvent porter préjudices. Donc, un socle du cadre mineur est devenu les contradictions majeures. Mais, jusqu’à présent, le RPG ne parvient pas quand même à résoudre ses contradictions qui sont inhérentes à la vie de toute organisation. C’est pourquoi, le comité et le BPN ont pris leur bâton de pèlerin pour prendre contact avec certaines structures pour résoudre étape par étape, tous les problèmes avant qu’on arrive à des échéances qui pointent à l’horizon’’, a-t-il souligné.

Il a par ailleurs rappelé que chaque entité dans son parcours peut être affectée d’un dysfonctionnement. ‘’Le comité national de contrôle a pour rôle de régler les conflits au sein du parti. Vous n’êtes pas sans savoir aussi que les contradictions entre les hommes sont le moteur de tout développement et tout progrès. Donc, là où il n’y a pas de contradictions, il n’y pas de progrès. Et surtout quand on réunit plus de 100 personnes, c’est normal qu’il ait des contradictions. C’est pourquoi notre statut a prévu le comité national de contrôle qui doit se pencher sur ces différentes contradictions‘’, a-t-il affirmé.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

