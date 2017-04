Conakry-Sous la Présidence effective de Monsieur Mamady Youla, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, un Séminaire gouvernemental s’est déroulé dans la salle de conférence de l’hôtel Noom à Conakry, les 7 et 8 Avril 2017, sur le thème : « Evaluation des acquis 2016 et présentation des priorités et perspectives gouvernementales pour 2017 ».

Le Séminaire a connu la participation des membres du Gouvernement, accompagnés des hauts cadres de l’administration.

Les travaux du séminaire se sont déroulés en sessions reparties sur 2 journées. La première journée a été consacrée au bilan de l’action gouvernementale en 2016, et aux principales réalisations. La seconde journée a porté sur les perspectives, les orientations majeures en 2017, et la programmation des actions prioritaires, en lien avec le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES).

Les sessions de la première journée se sont déroulées selon le programme suivant :

1. La cérémonie d’ouverture présidée par Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

2. L’intervention du Facilitateur Monsieur le Premier Ministre Loum ;

3. Les présentations du bilan et des réalisations par les ministres des départements;

4. La synthèse des réalisations marquantes de l’année 2016, par les ministres en travaux de groupe;

5. Les observations et orientations de Monsieur le Premier Ministre.

Les travaux de la deuxième journée se sont déroulés selon le programme ci-après:

1. La présentation du PNDES par Madame la ministre du Plan et de la Coopération Internationale;

2. Les présentations des priorités et des actions phares de 2017, par les ministres des départements;

3. La synthèse des priorités et des actions phares de 2017;

4. Les observations et orientations de Monsieur le Premier Ministre.

Compte rendu des sessions de la journée du Vendredi 7 Avril 2017

Chaque Ministre a présenté son bilan au titre de l’année 2016 et dégagé les réalisations phares de son département. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a procédé à la restitution de l’évaluation de la performance des Départements Ministériels.

A la suite de cette restitution, les ministres se sont retrouvés en travaux de groupe, en vue de procéder à la sélection des 100 réalisations les plus significatives et les plus marquantes de l’année 2016.

Les résultats et synthèse des groupes de travail, portant sur les 100 réalisations de l’année 2016, ont été ensuite présentés et validés en plénière, à la suite des débats et des échanges. A l’issue des débats, Monsieur le Premier Ministre a fait ses remarques et observations finales.

Compte rendu des sessions de la journée du Samedi 8 Avril 2017

1. Synthèse des objectifs prioritaires et des actions phares de 2017.

Des échanges et débats ont suivi les sessions de présentations par les ministères œuvrant dans le cadre des différents piliers du PNDES.

Ces observations et commentaires ont permis aux Ministres de poser des questions, de faire des commentaires, et d’apporter des éléments de réponses aux préoccupations exprimées.

Les résultats consolidés et la liste de 100 actions phares prévues pour l’année 2017, ont été ensuite validés en plénière, au terme de ces débats et échanges.

A l’issue des débats, Monsieur le Premier Ministre a fait des remarques et des observations et donné des orientations sur les actions prioritaires prévus pour l’année 2017.

2. Cérémonie de Clôture

A l’issue des travaux, Monsieur le Premier Ministre a remercié les membres du Gouvernement pour la qualité des présentations et la richesse des échanges effectués pendant les deux journées.

Il a relevé que chaque Ministre a pu exposer et donner des éclaircissements sur les réalisations de 2016, et sur les chantiers phares prévus pour 2017, en se basant sur les objectifs stratégiques déclinés dans le PNDES.

Chaque membre du Gouvernement possède ainsi une meilleure compréhension des enjeux et des différents plans d’actions ministériels et a pu se rendre compte du caractère interministériel d’un nombre important de mesures exposées et qui requièrent donc la mise en place de plateformes adaptées de collaboration commune à tous les niveaux hiérarchiques.

Monsieur le Premier Ministre a réitéré sa volonté de poursuivre l’organisation de Séminaires gouvernementaux de ce type, en début d’année, afin de faire le bilan de l’année écoulée et de dresser le programme de travail de l’année en cours, sur une base consensuelle ; puis en milieu d’année, d’évaluer à mi-parcours les performances gouvernementales, et de lever les handicaps qui peuvent se présenter en cours de route.

Monsieur le Premier Ministre a félicité les membres du Gouvernement pour les performances atteintes pour l’année 2016 et les a invité à redoubler d’effort pour l’année 2017 pour mieux répondre aux attentes pressantes des populations.

Monsieur le Premier Ministre a invité les membres du Gouvernement a veiller à la prise en charge de l’intégralité des actions prévues par les Départements au titre de l’année 2017 pour faire face aux avancées et progrès attendus par nos concitoyens dans tous les secteurs et compartiments de vie socio-économique de notre pays.

Il a également demandé aux membres du Gouvernement d’assurer la bonne communication sur l’action Gouvernementale en général et en particulier de publier les 100 réalisations phares de l’année 2016 ainsi que les 100 actions phares attendues au titre de l’année 2017.

Monsieur le Premier Ministre a remercié les Départements et le Comité d’organisation pour la qualité du travail de préparation et pour leurs contributions significatives à la réussite du séminaire.

Il a enfin remercié la presse pour sa mobilisation et son implication active pour relayer l’information tout au long du déroulement du séminaire.

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement

