Le Forum économique mondial (WEF) a publié le 6 avril dernier, un classement mondial de la compétitivité touristique publié. Sur les 34 pays africains classés, la Guinée ne figure pas. La Guinée avec ses quatre régions naturelles, son paysage varié donc, ses sites touristiques, etc., a du mal à se vendre. C’est vrai que de nombreux autres critères comme la sécurité, la santé et l’hygiène, l’ouverture sur l’étranger, la valorisation des ressources naturelles, l’environnement durable, les ressources culturelles, le niveau des prix, les ressources humaines qualifiées, les infrastructures routières et aéroportuaires et les services touristiques, comptent dans le classement du Forum économique mondial. Mais force est de reconnaitre que la Guinée malgré des pas franchis dans ces domaines peine à valoriser son tourisme en appliquant un marketing touristique. C’est là où il est sans nul doute intéressant d’interpeller M. Laye Junior Condé, directeur de l’Office National de Tourisme qui, accuse ses détracteurs, est ‘‘beaucoup plus prompt à répondre par SMS aux débats des émissions à grandes écoutes pendant les heures de travail, à Facebooker et à faire dans les jérémiades que de booster un secteur éminemment porteur’’. On se rappelle que pour répondre à une polémique il a une fois précisé sur sa page Facebook que « l’Office National du Tourisme a pour Mission Essentielle de Promouvoir et de Développer le Tourisme Guinéen, en le réglementant selon les Textes en Vigueur’’. Le fait-il vraiment ? Question pour le champion Junior Condé.

Voici le classement complet de 2017 des pays africains couverts par l’étude de WEF

1-Afrique du Sud (53è à l’échelle mondiale)

2- Ile Maurice (55è)

3-Maroc (65è)

4-Egypte (74è)

5-Kenya (80è)

6-Namibie (82è)

7-Cap Vert (83è)

8-Botswana (85è)

9-Tunisie (87è)

10-Tanzanie (91è)

11-Rwanda (97è)

12-Ouganda (106è)

13-Zambie (108è)

14-Côte d’Ivoire (109è)

15-Sénégal (111è)

16-Gambie (112è)

17-Zimbabwe (114è)

18-Ethiopie (116è)

19-Algérie (118è)

20-Gabon (119è)

21-Ghana (120è)

22-Madagascar (121è)

23-Mozambique (122è)

24-Malawi (123è)

25-Cameroun (126è)

26-Bénin (127è)

27-Lesotho (128è)

28-Nigeria (129è)

29-Mali (130è)

30-Sierra Leone (131è)

31-Mauritanie (132è)

32-RD Congo (133è)

33-Burundi (134è)

34-Tchad (135è)

Source : Agence Ecofin

