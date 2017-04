Dans le cadre de son programme de compensation en faveur des communautés impactées par ses travaux et activités, Guinea Alumina Corporation (« GAC ») a procédé à la pose de la 1ère pierre pour la construction de la mosquée de Hakoundhè Tchiandi dans la communauté de Belikindy.

La cérémonie a eu lieu à Hakoundhè Tchiandi (village impacté par le projet GAC), le vendredi 31 mars 2017, en présence des autorités sous préfectorales de Tanènè et de la ligue islamique.

La construction de cette infrastructure, revêt une grande importance pour cette population majoritairement musulmane. Elle aura une capacité d’accueil de près de 300 fidèles. Les travaux sont confiés à une entreprise Guinéenne Alpha BTP, pour une durée de quatre mois.

Au nom de la population de Belikindy, El hadj Aboubacar Bah, 1er Imam de Tinguilinta, a félicité GAC pour cet acte responsable et s’est exprimé en ces termes : « Même si la construction de cet édifice cadre avec les recommandations internationales en matière de réinstallation, le fait que GAC ait entamé toute construction par celle de la mosquée, a une grande signification pour eux. En plus, cela évitera aux communautés réinstallées, de faire des dizaines de kilomètres pour la grande prière du vendredi ».

Par cet acte, GAC réitère encore une fois son attachement et son engagement dans le support pour le développement et le bien être des communautés impactées par le projet.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

