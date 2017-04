Tierno Monenembo, qui plus est un écrivain, a fait ses humanités en France et maitrise forcément la langue de Voltaire ou de Molière, c’est selon. Cette langue-là, Monenembo sait la parler et l’écrire dans toute sa joliesse. La preuve ? ‘‘Je ne mange pas avec ceux qui mangent l’Afrique’’, oppose-t-il récemment à une invitation de François Hollande qui recevait son homologue guinéen, Alpha Condé, à l’Elysée.

Courte phrase. Mais très belle phrase. Et surtout pleine de significations. Seulement voilà. Monenembo qui s’est pendant longtemps nourri en France, se retrouve aujourd’hui dans le rôle de l’hôpital qui se moque un peu de la charité.

Rentré en Guinée après des années d’exil en France, notre écrivain s’est montré proche de Cellou Dalein Diallo, leader du principal parti de l’Opposition. Avec qui, il fait des marches, il voyage, il fait des campagnes électorales, et mange forcément.

Le hic ? Cellou est aussi accusé d’être parmi les mangeurs de la Guinée, pour avoir participé à des gouvernements successifs d’un régime qui a économiquement pillé la Guinée. D’ailleurs, le leader de l’UFDG occupe une maison administrative à Dixinn qu’il aurait, à l’époque ministre, achetée avec Lansana Conté. Le Guinéen lambda pouvait-il avoir ce privilège ? Cellou a-t-il hérité des nombreuses propriétés dont il dispose à Conakry, notamment ?

Last but not least, le leader de l’UFDG vient de nommer comme un de ses vice-présidents, Chérif Bah, ancien gouverneur de la BCRG, qui n’était pas dans du beau linge avant ce poste, mais qui vit aujourd’hui comme un rentier. Les exemples comme ça, sont légion au sein du principal parti de l’opposition guinéenne.

Tous ceux-là mangent avec Monenembo qui, apparemment, préfère ‘‘manger avec les mangeurs de la Guinée’’ et non les mangeurs du continent !

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

