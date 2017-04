Parlant d’Alpha Condé, Tibou Kamara révèle qu’‘‘Il est l’un des rares chefs d’Etats à ne pas disposer d’un avion personnel…’’

Le site Africaguinee a parlé ‘‘des factures sur les voyages du Président Alpha Condé’’. Ce qui a suscité la réaction du ministre d’Etat, Conseiller spécial du président de la République, Tibou Kamara, que voici.

« Le Président Alpha Condé peut être considéré comme étant l’un des chefs d’Etat les plus sobres d’Afrique, parce que tenant compte des difficultés de trésorerie que la plupart des Etats rencontrent, et aussi de l’habitude et de la tradition du pouvoir dans le pays. Il est l’un des rares chefs d’Etat à ne pas disposer d’un avion personnel dans une flotte présidentielle à sa guise. Deuxièmement, les avions qu’il utilise ne sont pas réputés les plus chers dans la gamme de location des avions. Il pousse la retenue, la sobriété, si loin que c’est l’un des rares chefs d’Etat, sans tenir compte des conditions de sécurité et de confort habituellement requises, à habiter dans des hôtels qu’on pourrait qualifier d’ordinaires, comparés aux palaces dans lesquels la plupart des chefs d’Etat africains descendent lorsqu’ils sont en déplacement à l’étranger. C’est vrai que le Président, au titre de ses activités officielles, je précise qu’il ne s’agit pas dans ses déplacements de visites privées, ou de voyages d’agrément, il s’agit de déplacements officiels inscrits dans l’agenda de la République, dans l’intérêt du pays. C’est à ce titre qu’il se déplace.

Pour être un proche collaborateur à lui, même pour la Présidence de l’Union Africaine, qui impose au Président de se déplacer très souvent, il a reparti les tâches qui lui incombent avec d’autres chefs d’Etat ; C’est ainsi que des groupes de travail ont été constitués, à la tête desquels se trouvent des Chefs d’Etat d’autres pays. Cela permet de se faire représenter selon les thèmes comme l’immigration, comme la croissance, comme la reforme de l’Union Africaine. Lorsqu’il s’agit de ces thèmes, plutôt que de se déplacer comme on l’a fait lors des précédentes présidences, il préfère déléguer un de ses pairs ; tout cela pour limiter ses déplacements, pour pouvoir se consacrer aux affaires intérieures du pays, et aussi pour limiter les coûts liés à cette présidence de l’Union Africaine.

Donc on ne peut dire que le Président Alpha Condé est un Chef d’Etat dépensier, qui aligne des déplacements, et qui fait supporter le poids de cela au trésor public. Je peux dire sans aucun risque de me tromper que le Président Alpha Condé est le moins dépensier des Chefs d’Etat africains et dans le monde. Un déplacement du Chef de l’Etat guinéen, tu peux même compter le nombre de personnes qui est très limité. A titre anecdotique, dans les différentes conférences, on nous reproche souvent d’avoir dans la délégation guinéenne un nombre très limité d’éléments de sécurité. Je peux vous dire que certains Chefs d’Etat, rien que leurs gardes, le nombre vaut le total de la délégation de notre pays. C’est pour dire que non seulement le Président se déplace peu, mais il réduit le nombre de personnes qui l’accompagnent au strict minimum, et essaye de limiter au maximum les dépenses liées à son déplacement.

Votre travail participe à la libre circulation de l’information, cela participe à la transparence qu’impose une société démocratique ; c’est tout à fait normal que l’on s’intéresse aux déplacements du Président de la République, à ses activités, même ce que ses fonctions comportent comme coût pour le pays. Mais je pense qu’en ce qui le concerne, il n’y a aucune inquiétude à se faire dans la mesure où il a fait le choix de la sobriété, il a fait le choix de la retenue, il a fait le choix de la réserve, parce que c’est la personnalité de l’homme qui a un parcours militant et politique qui lui interdit de faire comme les autres Chefs d’Etat. Il tient compte aussi de son opinion publique qui est très attentive à tout ce que ses dirigeants pourraient faire. On n’a pas d’inquiétude à communiquer sur les déplacements du Président, on a pas d’inquiétude à parler ouvertement du coût de ses déplacements, parce que nous sommes convaincus que c’est le moindre des coûts de tous les déplacements que les Chefs d’Etat pourraient effectuer dans le monde au titre de leurs activités ».

