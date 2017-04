Selon le Bureau de presse de la présidence de Guinée, Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République togolaise, effectuera à compter du dimanche 30 avril 2017, une visite de travail et d’amitié à Conakry. C’est ‘‘dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité existant entre la République de Guinée et la République sœur du Togo’’, précise le communiqué.

