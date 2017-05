Conakry– Une importante délégation d’investisseurs et d’industriels des Émirats Arabes Unis vient d’achever une visite de travail d’une semaine à Conakry pour explorer de nouvelles opportunités dans le pays et discuter de leurs intentions d’investissements en Guinée avec les organes et autres départements en charge de la promotion de l’investissement dans notre pays.

Le Président de la République, Alpha Condé, lors de la rencontre avec les membres de la délégation, a réaffirmé sa volonté de consolider les relations économiques Sud-Sud ; plus particulièrement avec les Émirats Arabes Unis qui, en 50 ans, ont su changer les conditions de vie de leurs populations, créer une économie florissante et être un exemple dans le monde.

A noter que cette délégation comprenait :

• Mubadala, un des principaux groupes d’investissements du gouvernement d’Abu Dhabi;

• Emirates Global Aluminium (EGA);

• Abu Dhabi Ports qui exploite actuellement l’installation portuaire du terminal à conteneurs de Kamsar par l’intermédiaire de SAFEEN, sa société de services maritimes en propriété exclusive;

• AMEA Power, qui investit dans la production d’énergie renouvelable;

• Eagle Hills, une société privée d’investissement et de développement immobilier.

Au cours de cette visite de travail, la société Abu Dhabi Ports a déclaré qu’elle révélerait bientôt ses perspectives qui vise à augmenter considérablement son investissement en Guinée, en s’appuyant sur ses opérations déjà importantes à Kamsar.

Cette déclaration vient accentuer les progrès réalisés dans le cadre du projet Guinea Aluminia Corporation (GAC) de EGA. La société a déjà commencé à exporter des échantillons de bauxite auprès de clients potentiels sur les marchés asiatiques, tandis que la construction se poursuit. GAC représente le plus grand investissement réalisé en Guinée ces quarante dernières années.

Après avoir reçu les membres de la délégation émiratie, le Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP), Gabriel Curtis, a déclaré : « La Guinée poursuit un important programme de reformes visant à améliorer le climat des affaires du pays et nos partenaires sont encouragés par les progrès qu’ils constatent sur le terrain. Nous continuerons à faire tout notre possible pour faciliter plus de partenariats tant au niveau des infrastructures que dans les secteurs clés de l’agriculture, l’énergie ou encore l’exploitation minière ».

Plus loin, Gabriel Curtis a ajouté que : « La délégation émiratie venue cette semaine est un autre exemple d’une coopération approfondie entre les Emirats Arabes Unis et la Guinée qui a déjà vu se concrétiser d’importants investissements d’Emirates Global Aluminium avec, par exemple, la nouvelle installation portuaire à Kamsar, le lancement de vols directs entre Dubaï et Conakry et la prise de fonction de S.E. Abdullah Sulaiman Al Hammadi en tant qu’ambassadeur des EAU en Guinée « .

Cette mission émiratie arrive dans la foulée de la récente publication par Quantum Global de son indice 2016 d’investissement en Afrique qui a vu la Guinée se classer parmi les dix premiers pays africains ayant le plus progressé en terme d’attractivité pour les investisseurs internationaux. Le rapport se base sur les critères de croissance, de liquidité, du risque pays, de l’environnement des affaires, de la démographie ainsi que sur la pénétration des médias sociaux.

Avec La Cellule de Communication du Gouvernement

