En apprenant cette nouvelle, peut-être que Monenembo-l’écrivain-, arrêtera de manger avec Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l’opposition guinéenne qui bénéficie de 5 milliards de GNF par an pour son fonctionnement. Ce n’est certainement pas manger la Guinée mais c’est tout comme. Selon des spécialistes, cette somme peut construire par an, un peu plus de 20 salles de classe de 80 m2 ; et doublée –c’est-à-dire 10 milliards GNF-, elle peut construire un centre de santé amélioré. Voici la preuve par quatre que le chef de file de l’opposition a touché le jackpot, contrairement à ses dires et à ceux de ses lieutenants dont Ousmane Gaoual Diallo.

ci-dessous les preuves que le budget était connu et le virement fait depuis le mois dernier.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

