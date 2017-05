L’honorable Aboubacar Soumah se dit être un des ‘‘frères-cousins’’ de feu Général Lansana Conté. Partant de ce lien de famille, il dit s’opposer désormais à tout héritier de l’ancien président qui voudrait vendre un bien immobilier de ce dernier sans le consentement de tous les fils héritiers. Nous l’avons rencontré pour en savoir davantage.

Guinee7.com : Honorable Aboubacar Soumah, est ce qu’on peut savoir aujourd’hui au nom de qui vous vous engagez à défendre les biens du Général Conté ? Un de ses héritiers vous dit ‘‘de quoi je me mêle’’ ?

Honorable Aboubacar Soumah : Peu de Guinéens savent que j’étais l’un des frères cousins de feu Lansana Conté. J’avoue que le pouvoir et son contenu ne m’ont pas intéressé au temps de règne de feu Général Lansana Conté. Je ne me suis jamais rapproché de lui. Je l’aidais à distance en lui apportant ma contribution en ce qui concerne sa protection, l’aide politique et ce qui s’en suit. Après son décès, nous avons estimé qu’il fallait laisser l’ensemble de ses biens à ses ayant droits, ses épouses et ses enfants. La famille paternelle et maternelle du défunt ont ainsi décidé et personne n’est venu réclamer quoi que ce soit ni aux épouses ni aux enfants.

Malheureusement lorsque nous constatons que ses enfants n’arrivent pas à bénéficier de leurs biens, il y a une sorte de désordre qui tend à déshonorer feu Général Lansana Conté, nous qui sommes liés au défunt nous sommes appelés à prendre notre responsabilité. Les biens et les héritages de Lansana Conté ne nous appartiennent pas et je le répète que les biens de feu Général Conté ne nous appartiennent pas. Mais nous avons le droit de protéger ses biens pour l’ensemble de ses héritiers. Si quelqu’un d’entre eux veut déshériter d’autres là nous ne serons pas d’accord.

Mohamed Conté, un de ses fils, dit qu’il ignore tout lien familial qui existerait entre vous et son père. Qu’est ce qui prouve réellement que vous êtes lié au feu Général ?

Est-ce que Lansana Conté est tombé du ciel ? N’avait-il pas une famille paternelle et maternelle ? Cette famille paternelle et maternelle n’ont -elles pas le droit de défendre ses biens ? Ce n’est pas moi que vous devriez voir comme Aboubacar Soumah. Ce sont les membres de la famille qui se sont réunies, Foromodou Conté ; Harouna Conté, Henriette (la première épouse de Conté, NDLR) en tête qui m’ont contacté pour être le coordinateur de l’ensemble des activités sociales de feu Général Conté.

Nous avons officiellement saisi le tribunal de première instance de Kaloum qui a pris l’ordonnance de désignation d’un notaire. Le juge Sow est là et il peut témoigner de ce que je vous raconte. Donc ce n’est pas le nom qui est important. La famille de feu Général Conté pouvait aller chercher un Turque ; un Libanais ou un Chinois pour le représenter, ça s’est interdit par la loi ? Je ne le pense pas. Encore qu’est-ce-qui motive mon engagement ? Moi qui te parle, ma maman qui m’a mis au monde et la maman qui a mis feu Lansana Conté au monde sont de même père.

Daouda Conté est obligé de travailler pour pouvoir payer les frais de ses études et ceux de son jeune frère, Ibrahim qui se trouve à Londres

Je dis bien et je le précise ces biens ne m’appartiennent pas, les biens de Conté appartiennent à ses héritiers, c’est-à-dire ses seize enfants et quatre épouses. Mais nous autres membres de la famille, nous avons le droit quand même de défendre et de protéger ces biens-là ? Le dernier enfant de feu général Lansana Conté, Hadja Marie n’aura ses 18 ans qu’en 2022. Aujourd’hui tous les biens de Conté qui sont dilapidés, les Tall (avocat de Mohamed Conté, NDLR) et consorts se répartissent les fonds. Daouda Conté (un des frères de Mohamed Conté, NDLR) est obligé de travailler pour pouvoir payer les frais de ses études et ceux de son jeune frère, Ibrahim qui se trouve à Londres.

Ces biens matériels ne nous concernent aucunement pas, mais lorsqu’on constate qu’un de ses fils est en train de les dilapider de cette manière, nous avons le droit de nous lever parce qu’il n’est pas le seul.

Mais Mohamed Conté dit que cette maison de la Camayenne est revenue à sa maman après le décès de son père…

Feu Général Lansana conté a seize enfants reconnus et quatre épouses. Mohamed Conté depuis qu’il a quitté le pays, trois mois après la mort de son père en 2008, n’y a jamais foutu pied. Personne, même ses frères de lait ne savent où il est. Si vous arrivez à avoir un de ses numéros aujourd’hui, demain, il le change. Ces frères aux noms desquels il vend ces biens ne sont pas informés. Alors la famille doit attendre un tel fils pour protéger les biens familiaux ?

Il a été contredit par son propre avocat. Il n’a jamais eu de jugement autour de cette maison et son avocat ne le nie pas. Il a utilisé même un bien privé, donc c’est un faux dossier. Ils ont voulu s’accaparer de tous les biens de Conté. Moi je suis d’accord qu’ils viennent maintenant me dire ici, comment eux ils ont été désignés par l’ensemble des épouses et des enfants. Ils n’ont qu’à mobiliser ces personnes qui les ont désignés venir me voir pour qu’on en finisse pour de bon.

Aujourd’hui Kadiatou Seth se trouve dans un état de santé précaire. Elle ne sait même pas ce qui se passe à Conakry

L’avocat de son côté a qualifié votre démarche d’un acte qui fait atteinte à la réputation ainsi qu’à l’honneur de feu Général Conté…

Lui Habib Tall, de quel droit a-t-il pu venir pénétrer la chambre de l’ex chef de l’Etat ? Plus forte raison, vider tout le contenu de son bâtiment. Même s’il avait été ordonné par l’ensemble des héritiers, il aurait passé par les huissiers qui allaient faire non seulement l’état des lieux des biens, mais aussi les faire sortir pour aller emmagasiner quelque part.

S’il trouve que nous avons pris une seule aiguille dans cette maison, moi Aboubacar Soumah et l’ensemble de la commission y compris Harouna Conté (un frère connu du feu Général, NDLR) qui fait partie de cette commission ; Henriette Conté, N’faly Conté, El hadja Alpha Camara qui en fait partie également sans oublier commandant Amadou Camara, on paie dix aiguilles. Mais nous ne les laisserons pas faire ce qu’ils veulent. Et nous reprendrons tout ce qui a été vendu. Ils doivent être prêts.

Aujourd’hui Kadiatou Seth (une épouse de Conté, la mère de Mohamed, NDLR) se trouve dans un état de santé précaire. Elle ne sait même pas ce qui se passe à Conakry. Si c’est elle qui les a ordonnés de vendre les biens de son époux, qu’on l’appelle de venir pour qu’elle vienne confirmer cela devant la barre, où est le problème ?

Est-ce que vous n’êtes pas en train de privilégier la coutume au détriment de la loi qui donne tout le pouvoir aux héritiers de jouir des biens de leurs parents ?

Aux héritiers tu dis, mais est-ce que c’est à un héritier que la loi autorise ? Si tu parles de l’ensembles des héritiers, c’est leur bien. Mais lorsque les biens n’appartiennent pas à un seul fils, il n’a pas le droit de les vendre. Est-ce que c’est l’ensemble des héritiers qui sont en train de vendre les biens ? Puis-je vous dire que Mohamed Conté ne connait même pas où se trouve Daouda, Ibrahim, Mariama et Hadja M’Mah Conté (ses frères de même père et de même mère, NDLR). Ceux-ci n’ont rien perçu de la part de Mohamed Conté ou de son soi-disant avocat bien qu’ils aient tout vendu sans consulter même Harouna Conté qui est le frère direct de Lansana Conté, comme vous jugez sur les noms. La seule chose qui restait maintenant c’était cette résidence qui se trouve à la Camayenne.

Ils ont vendu plus d’une vingtaine de maisons y compris les parcelles nues

Comment voulez-vous qu’un seul fils en complicité de certains s’accaparent de tous les biens de feu Général Lansana Conté ? Ils le font au nom de quel droit ? Donc si les Habib Tall sont allés pendre en otage Kadiatou Seth qui est avec N’Daye Kaba quelque part Mohamed Conté qui est avec eux pour dilapider de façon systématique tous les biens de feu Lansana Conté, nous leur mettrons les bâtons dans les roues. Ils ont vendu plus d’une vingtaine de maisons y compris les parcelles nues. Mohamed Conté est allé jusqu’à sortir sa grand-mère maternelle dans une maison et la revendre en complicité avec ces gens-là.

Alors nous qui sommes frères à Lansana Conté devons-nous laisser cela passer ? Lorsque ses frères quitteront Londres venir nous demander papa, oncle, qu’est-ce que vous avez fait pour arrêter Mohamed Conté ? Qu’est-ce que nous allons leur dire ? On va laisser Mohamed Conté seul avec ses complices vendre tous les biens de son papa ? On serait irresponsable de notre part. Et je ne suis pas le seul à m’opposer à ces ventes. Henriette Conté est là, les gens n’ont qu’à lui demander voir si elle est d’accord pour la vente des biens de son époux. Qu’on aille lui demander pour connaitre son opinion à propos de ce qui se passe.

Moi je suis un escroc ?

Les enfants de Lansana conté nous disent papa vraiment merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour votre frère, feu Général Lansana Conté. Donc on ne laissera pas quand même un groupe s’accaparer des biens communs au détriment de l’ensemble, on ne l’acceptera pas. Trois sont là avec nous dans cette commission : Ousmane Conté ; Ansou Conté et Mohamed Alseny Conté. Alors suis-je un arnaqueur ? Je demanderais à Habib Tall d’aller chercher cet arnaqueur. Moi je suis un escroc ? Je lui demanderais d’aller chercher cet escroc. Qu’il me traite de tous les noms d’oiseaux, d’Israël moi je le laisse avec sa conscience.

Vos mots de la fin honorable ?

Je n’en dirais pas trop. Mais je préviens tous ceux qui ont acheté et sont en train d’acheter aujourd’hui les biens du Feu Général Lansana Conté qu’ils sachent que je les récupérai tous. Je vous remercie.

Propos recueillis par Ismaël Sylla pour Guinee7.com

