Cette affaire de 5 milliards que le trésor public décaissera tous les ans en faveur de Cellou Dalein Diallo ou du chef de file de l’opposition, ne fera pas tomber celui-là. Que ses détracteurs se détrompent ! Pour la simple raison qu’en Guinée, et c’est valable pour tous les bords, il y a plus d’adeptes derrière un gourou que de militants partageant un programme politique avec un leader. Cellou ne tombera donc pas. Cette tempête, si c’en est une, passera.

Parler alors de cette affaire dans le but d’avoir la peau du leader de l’UFDG est peine perdue. Cellou à la limite ne se fiche pas mal de ce que ‘‘les jaloux de son succès en Haute-Guinée’’ racontent. Il en rit à la limite.

Mais ‘‘combien de visages gais servent de masque aux peines de l’âme !’’, s’exclamait Louis-Auguste Martin. La peine de l’âme s’extériorise chez Cellou par la difficulté à mettre un minimum d’ordre, de logique dans sa défense.

Et surtout que doit-il faire de cet argent ? Renouveler son parc de pick-up ? ‘‘Indemniser’’ ses militants ? Payer pour ses manifs ou celles de l’opposition ?

Des questions qui mettent à nu la légèreté par laquelle le fond a été créé. En bonne pratique, on doit définir les poches de dépense de l’argent public. Sinon comment peut-on contrôler son utilisation? Comment peut-on s’assurer que cet argent ne participera pas à l’organisation des manifestations où des édifices publics et privés sont cassés ?

L’autre question est d’ordre général. Cet argent aidera-t-il au développement du pays ? Participera-t-il au rayonnement de la démocratie ? peut-il nous aider à faire émanciper les femmes ? Va-t-il nous aider à bien éduquer nos enfants ? Ma réponse à toute ces questions est, non. Ce n’est donc que du gâchis. Encore une fois, Monsieur Alpha Condé.

Et la toute dernière est : Nos hommes politiques (Majorité et Opposition) peuvent-ils nous rendre la Républicaine saine et sauve ?

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

Commentaires

commentaires