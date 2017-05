Ousmane Gaoual Diallo, le député de l’UFDG qui se présente parfois comme conseiller politique de Cellou Dalein a du mal à sortir honorablement celui-ci du pétrin des 5 milliards que l’Etat lui met dans son escarcelle en tant que chef de file de l’opposition. Quand Faya Bourouno a mis sur la place publique cette affaire, Ousmane Gaoual en guise de réponse avait indiqué que celui-là était le ‘‘Vuvuzela du mensonge et de la propagande’’.



Et d’ajouter, parlant de Cellou Dalein, son mentor : ‘‘Depuis sa désignation, le RPG Arc-En-Ciel lui refuse son budget et son installation.’’



Pendant ce temps, le virement du budget dont il s’agit était fait.

Et Ousmane Gaoual d’enfoncer le clou : ‘‘Le budget du chef de file n’est pas encore connu et il ne touche pas un centime de l’état contrairement à la loi.’’



Pendant ce temps, Cellou avait reçu une lettre du ministre du Budget lui signifiant le montant du budget alloué.

Les choses se corsent. Cellou est contraint de tout reconnaitre. Il le reconnait. Et Ousmane Gaoual change de stratégie de communication. Il ne nie plus mais justifie le Budget. A la dernière assemblée ordinaire de l’UFDG, il lance : ‘‘J’ai entendu un très honorable député dire que, si Cellou ne veut pas du budget, il n’a qu’à dire seulement qu’il ne veut pas. Malheureusement, le budget est associé à une institution. Sauf si on nous enlève au parlement, on dit que nous ne sont plus des députés. Sinon Cellou n’a aucune possibilité de renoncer à ce budget. Ce budget est alloué à un statut, il le prend, s’il ne le prend pas, l’argent va rester là-bas, quand le RPG sera chef de file de l’opposition, ils vont trouver l’argent là-bas. Mais on ne renonce pas à cet argent. C’est très important.’’

Et ce lundi, après une intervention de Lansana Kouyaté sur cette affaire, Ousmane Gaoual qui, apparemment devient fébrile dès qu’on parle de cette affaire, le taxe aussi de ‘‘menteur professionnel’’.



on aura compris. Dans la logique de Ousmane Gaoual, dans cette affaire, tout le monde est menteur ; sauf bien sûr lui et son mentor. A-t-il raison ? C’est toute notre question.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

Commentaires

commentaires