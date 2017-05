L’affaire du budget de fonctionnement du chef de file de l’opposition continue de faire jaser. S’exprimant ce 18 Mai à Djigui fm sur le sujet, Bah Oury, révèle que Cellou ‘’est déjà à couteau tiré avec son entourage. Les députés de l’UFDG sont révoltés parce que chaque mois on leur exige de payer trois à cinq millions de leur émolument pour financer les activités du parti. Et lorsqu’ils ont appris qu’il y a toute cette manne qui a été donnée de manière récente à Cellou Dalein, naturellement, ils se sont sentis grugés et beaucoup d’entre eux renoncent à verser leurs parts de trois à cinq millions par mois pour financer les activités du parti’’.

‘‘Parce qu’ils se sont sentis trahis, ajoute-t-il. Donc l’UFDG apparait comme une vache laitière que certains sont en train de traire à satiété pour s’enrichir et ça, il faut que les militants comprennent que cela doit s’arrêter d’autant plus qu’il y’a des militants qui sont abandonnés, des handicapés à vie qui n’ont pas de moyens de survivre et sans compter les ayant-droits des personnes qui sont mortes qui sont littéralement aujourd’hui dans un désespoir total. L’UFDG devra mettre en place un fonds alimenté spécifiquement par le parti pour venir au secours de l’ensemble des victimes qu’il a enregistré durant cette longue année, période historique pour le processus de démocratisation. Moi président de l’UFDG c’est ce que je vais faire en priorité‘’, a lancé Bah Oury.

‘‘Comment expliquez que par jour quelqu’un peut avoir un revenu pour lui-même qui dépasse les salaires officiels de deux ministres par mois ? Parce que 500 millions, ça fait presque 17 millions par jour. Et le salaire officiel d’un ministre en Guinée est à peine 8 millions. Donc cela veut dire qu’il y a un réel scandale. Et le scandale est alors beaucoup plus fort lorsqu’on sait que les militants de l’UFDG ont payé un lourd tribu et beaucoup d’entre eux souffrent aujourd’hui de solitude et d’abandon’’, a dénoncé celui qui a été exclu de l’UFDG par Cellou et ses proches.

D’ailleurs, ‘‘ce montant tel qu’il a été défini appartient à l’opposition de manière globale. Ce n’est pas pour le chef de file de l’opposition. Les avantages liés au statut du chef de file de l’opposition ont été bien cadrés’’, a rappelé Bah Oury.

‘‘Donc lorsqu’on dit qu’on utilise cet argent pour financer les activités spécifiques d’un seul parti politique, ça c’est un détournement de fonds. Et encore beaucoup plus grave, si on vous donne des fonds publics dans le cadre d’une action qui entre dans l’action pour l’intérêt collectif, vous l’utilisez pour votre bien personnel on peut vous trimbaler devant une juridiction. L’opposition, elle est large et, si vous regardez bien il y a des fonctions qui évoluent en fonction de la personnalité qui est à la tête de cette institution. Aujourd’hui on crie au scandale puisque celui qui est chef de file de l’opposition a montré une nature très cupide, très égoïste et très solitaire pour gérer une institution qui aurait pu être une innovation. Malheureusement c’est l’effet négatif qu’on voit’’, regrette Bah Oury.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

