Ce vendredi 19 mai 2017, le Mouvement d’Emancipation pour la Renaissance Nationale (MERENA) a officiellement lancé ses activités à la maison de la presse de Coleyah.

Pour Baba Alimou Barry, bien connu sur l’axe Hamdallaye-Bambéto-Coza-Kagbelen et vice-coordinateur du mouvement, ‘‘aujourd’hui nous sommes autour d’une plateforme d’association pour porter nos actions plus haut, plus loin. C’est l’objectif de ce baptême du feu. Dans les prochains jours et semaines nous allons poser des actions. Nous sommes comme un rempart de la jeunesse. Nous combattons la manipulation dans toutes ses formes qui existent au niveau de la jeunesse. Nous prenons notre place. Nous demandons que la jeunesse retrouve sa place au niveau de la nation. Que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des partis politiques. Il faut que la jeunesse retrouve sa place à tous les niveaux. C’est ça notre combat aujourd’hui’’, a déclaré celui qui, avec Bah Oury, avait été condamné dans l’affaire de l’attaque contre la résidence du président.

Baba Alimou pense par ailleurs que ‘‘dans l’avenir nous pouvons faire beaucoup de choses quand nous sommes organisés. Nous pouvons avoir de l’emploi quand nous sommes organisés. Quand il y’a une synergie dans nos actions, beaucoup de choses vont changer pour la jeunesse. Je suis conscient qu’on aura notre place parce que on a un grand rôle à jouer au niveau du développement et à la démocratisation de notre pays. On a fait beaucoup d’actions qui sont restées dans l’ombre. Aujourd’hui nous montrons à tout le monde, ce que nous faisons sur le terrain indépendamment des politiques, indépendamment de certaines personnes qui manipulent la jeunesse’’.

Le MERENA est essentiellement composé des jeunes de ‘‘l’Axe’’, bastion du leader de l’UFDG, principal parti de l’opposition. Qu’ils se constituent en ‘‘mouvement indépendant des politiques’’ cache mal leur volonté de s’émanciper de l’UFDG.

