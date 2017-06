Ce jeudi 25 mai 2017, une rencontre technique a eu lieu entre les représentants du fond monétaire international en fin de mission à Conakry, et les ministères des Finances et de l’Economie ; du Budget ; du Plan et de la Coopération internationale.

Cette mission du FMI était en Guinée pour examiner le progrès macroéconomique après la conclusion, l’année dernière, du PPTE.

‘’C’était une mission technique qui visait à initier une future mission qui aura lieu au courant du mois de juillet pour engager des négociations pour un futur programme. Egalement, il s’agissait bien sûr de partager avec la mission, un certain nombre de sujets, d’un point de vue macroéconomique mais également des perspectives de croissance, également la répartition de cette croissance sur le plan sectoriel’’, expliqué Malado Kaba, ministre des Finances, au sortir d’une rencontre à huis clos avec la mission.

Elle ajoute que ‘’tous les ministères sectoriels sont concernés puisqu’il s’agit vraiment de regarder les conditions pour le futur programme et d’examiner avec nous le plan national développement économique et social (PNDES), de discuter des perspectives économiques et surtout de discuter sur, comment est-ce qu’on arrive à cette croissance que nous ambitionnons dans le PNDES ? Vous savez le plan national du développement économique et social a une croissance à deux chiffres. En 2020, nous voulons une croissance robuste, inclusive et durable’’, a-t-elle promis.

Etaient présent à cette rencontre Malado Kaba, ministre des Finances et de l’Economies, Mohamed Lamine Doumbouyah, ministre du Budget et le représentant de Mama Kanni Diallo, la ministre du Plan et de la Coopération internationale ainsi que les représentants du FMI.

