Selon la Cellule de Com du gouvernement qui cite une source du ministère du Budget, les perspectives de croissance économique réelle rehaussées pour 2017 à 6, 7% au lieu de 5% comme prévues par le FMI. On se rappelle qu’en octobre dernier, à la conclusion de la huitième et dernière revue du programme économique de la Guinée appuyé par un accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC), le FMI avait annoncé que ‘‘la croissance économique devrait atteindre 5,2 pourcent en 2016 et les perspectives pour 2017 sont bonnes’’.

‘‘Les perspectives économiques de la Guinée à moyen-terme sont bonnes. La croissance moyenne devrait s’établir à 5 pourcent sur la période 2017-20, grâce aux investissements miniers, à l’augmentation de la production alimentaire, et à l’amélioration des services de l’électricité’’, avait indiqué l’institution.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

