Le président guinéen, président en exercice de l’UA, Alpha Condé est à Taorima en Sicile (Italie) au sommet des plus grandes puissances économiques du monde. Ici les dirigeants de ces puissances et leurs invités parleront (du 26 au 27 mai) de coopération, de sécurité et de développement durable.

Focus de guinee7.com

Commentaires

commentaires