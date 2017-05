Lors de l’Assemblée ordinaire de l’UFDG, ce samédi, 27 Mai, Fodé Oussou Fofana, vice-président a estimé que le Guinéen ‘‘Homme ou femme, peulh, malinké, soussou ou forestier, qui est sûr de le lui-même, il n’a qu’à ouvrir sa bouche et dire qu’Alpha Condé va proposer un troisième mandat. Il rentrera dans l’histoire de la Guinée par la petite porte de génération en génération’’.

Et d’expliquer : ‘‘Parce que le peuple de Guinée va se lever contre Monsieur Alpha Condé. Nous l’attendons au tournant. Il parle de troisième mandat le peuple va se lever comme un seul homme pour dire non au parti Etat, pour dire non aux fausses promesses, non à la division entre les communautés, pour dire non aux violentions des droits de l’homme, pour dire non à l’insécurité et l’impunité, pour dire non à cette gouvernance hasardeuse. Maintenant tout le monde le sait. Ceux qui ne croient pas, ne croyez pas que le boulevard est ouvert. Je vous le jure le prochain président de la Guinée sera Cellou Dalein.’’

Par ailleurs le député de l’UFDG demande à la communauté internationale de ‘‘dire à M. Alpha Condé, en fin 2018, d’organiser les élections législatives. De dire à Alpha Condé de ne pas essayer de modifier la constitution. Il doit quitter le pouvoir en 2020. S’il quitte le pouvoir en 2020, je vous garantis il sera traité comme un ancien président avec les droits réservés pour un ancien président’’, a-t-il conclu.

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires