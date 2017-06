Conakry – Le Ministère du Budget porte à la connaissance du public que la vente des vignettes au titre de la mobilisation de la Taxe Unique sur les Véhicules (TUV) pour l’année 2017 se poursuit à travers tout le pays depuis le 29 mars dernier.

Les détenteurs de véhicules à moteur sont invités à acheter leur(s) vignette(s) avant le 29 juin 2017, délai réglementaire. Passé ce délai, tout achat de vignette(s) sera majoré d’une pénalité de 25% de sa valeur initiale.

Pour rappel, l’achat des vignettes se fait par Orange Money, à l’Office de la Poste Guinéenne (OGP) et dans les agences UBA, Orabank, et Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC).

Pensez à vous munir de votre carte grise ainsi que d’une pièce d’identité en cours de validité.

Le Ministre du Budget

Mohamed Lamine Doumbouya

