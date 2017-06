Profitant de l’assemblée générale du Rpg arc-en-ciel, parti au pouvoir, tenue ce samedi 27 mai 2017, le porte-parole du gouvernement, Damantang Albert Camara qui revient de l’Allemagne où il a assisté à une réunion du G20 qui regroupe les pays les plus riches du monde, a dévoilé le contenu de son message transmis aux représentants des pays européens.

‘’Le message qu’on a fait passer, c’est de leur dire tout simplement que tout ce que vous faites pour l’Afrique est bien. Mais vous voyez vous-même tous ces jeunes africains viennent dans vos pays parce qu’ils ne trouvent pas de l’opportunité chez nous. Voilà comment nous pouvons travailler ensemble pour leur permettre d’avoir des opportunités. J’ai expliqué à ces pays européens que d’ici 2020, 2025, il aura plus de 122 millions de jeunes africains qui vont arriver sur le marché de l’emploi et que toutes nos prévisions disent qu’on aura 54 millions de postes de travail à leur donner. Qu’est-ce qu’on fait pour la différence ? Comment on va aider ces jeunes à avoir du travail », se serait-il interrogé devant le groupe qui dirige le monde.

Avec le ministre guinéen de la Santé, Abdourahamane Diallo, qui a aussi assisté à cette réunion, le porte-parole du gouvernement précise qu’un plaidoyer a été formulé afin de prendre en compte les préoccupations des pays africains

« Et nous leur avons dit que nous souhaitons désormais que la collaboration et la coopération soient plus directes entre les états européens et les pays africaines. Plutôt de passer par des structures parce que ça rend les procédures plus longues, plus compliquées. Et nos jeunes n’ont pas le temps d’attendre, ils veulent du travail et c’est maintenant nous devons agir’’, a poursuivi Damantang Albert, ministre du Travail, de l’Emploi, de l’Enseignement technique et professionnel.

Les représentants des pays riches se seraient concertés sur comment donner du travail aux jeunes africains, aux femmes,…

Ismael Sylla pour Guinee7.com

