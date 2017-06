Intervenant ce mercredi 31 mai 2017, chez nos confrères d’Espace FM, l’honorable Amadou Damaro Camara est revenu sur le report de l’adoption du nouveau code civil par l’Assemblée Nationale.

‘‘Le code civil nous a été envoyé par le Gouvernement. A ce niveau il y a débat, il y a un groupe de magistrats qui est d’accord et un autre groupe qui est contre, c’est un premier problème. Et cette loi doit retourner au gouvernement pour promulgation. Il n’y a pas d’entente parmi les auteurs de la loi. Ça c’est un premier aspect, le deuxième aspect, nous avons un problème de temps à cause de la complexité de la décision. Il y a un point, le fameux point sur la polygamie’’, a détaillé le président du groupe parlementaire de la Majorité, pour répondre à la question : pourquoi le code civil a été retiré de la session des lois en cours.

Par ailleurs, il explique comment ça fonctionne, la polygamie ailleurs. ‘‘Il y a des exemples à côté comme en Côte d’Ivoire. Il y a une femme légitime. La deuxième n’est pas légitime mais les enfants ont le même droit à l’héritage. Au Sénégal, on dit vous choisissez le régime polygamie ou monogamie. Ici le code civil actuel l’interdit. On l’a renvoyé. Peut être à la session prochaine’’, espère-t-il.

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires