Lors du forum des étudiants ce jeudi 1er Juin, au Palais du Peuple, les étudiants ont accueilli le président Alpha Condé à coup de ‘‘tablette, tablette, tablette’’ ! Il n’en fut pas plus pour piquer l’ire au président Condé qui en guise de réponse, annonce que les étudiants ne méritent pas les tablettes qui ne sont pas un ‘‘droit’’. Dans son entendement, les étudiants ont montré une image honteuse de l’étudiant guinéen.

Pour rappel, le11 janvier dernier lors d’une visite du président Alpha Condé à l’université Gamal-Abdel-Nasser dans le cadre de la cérémonie de lancement des cyberespaces qui permettraient aux étudiants, élèves, et formateurs des écoles et universités de s’approprier des TIC (techniques de l’information et de la communication), les étudiants avaient lancé le même slogan.

Ce jour, Alpha Condé a été plus compréhensif. ‘‘Tout le monde veux avoir accès aux nouvelles technologies, c’est normal. Mais il ne s’agit pas seulement d’avoir les tablettes pour les étudiants de Conakry. Ce que nous voulons est que le jeune Guinéen n’importe où qu’il soit, même dans le village le plus reculé, qu’il ait les mêmes avantages que celui de Conakry. Afin que chacun puisse avoir accès à la connaissance, ce qui va nous permettre de lutter contre l’exode rural’’, a-t-il argumenté à l’époque.

Deux mois plus tard, en lançant la deuxième édition de la semaine nationale de l’entrepreneuriat dans le numérique, Moustapha Mamy Diaby, ministre des Postes, Télécommunications et de l’économie numérique annonça la disponibilité des tablettes numériques.

Ce 1er juin, le président annonce qu’il bloque la distribution des tablettes suite au comportement à ses yeux peu honorable des étudiants.

Abdou Lory Sylla pour guinee7.com

