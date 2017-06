Les résultats de l’Indice de paix globale (Global Peace Index) 2017 révèlent que le niveau mondial de paix s’est légèrement amélioré cette année de 0,28%, avec 93 pays dans lesquels les indicateurs se sont améliorés, tandis que dans 68 autres, ils se sont détériorés.

Réalisé par l’Institute for Economics and Peace (IEP), le GPI, qui classe plus de 163 Etats et territoires indépendants, place l’Islande en tête pour la dixième année d’affilée (depuis 2008).

Bien que le score global se soit légèrement amélioré cette année en raison des courants favorables qui ont prévalu dans six des neuf régions géographiques étudiées, le score moyen de l’Afrique subsaharienne s’est encore détérioré. Cependant, sa position globale qui la plaçait devant la zone composée de la Russie et de l’Eurasie, l’Asie du Sud et le MENA est restée inchangée.

En Afrique subsaharienne, c’est l’Ile Maurice, 22e mondiale, qui est en tête suivie du Botswana. Selon le rapport, ces deux pays ont les meilleurs indicateurs de la région. Ils rejoignent le quatuor (Botswana, Chili, Ile Maurice et Uruguay) n’ayant pas connu de tensions avec les pays voisins et n’ayant pas été récemment impliqué dans des conflits domestiques ou internationaux.

Dans le rang des pays ayant connu les plus grands progrès, se classent la République centrafricaine et Djibouti. Avec une progression de 0,119, la République centrafricaine est le pays ayant connu la plus grande amélioration. Ce score a permis au pays de gagner deux places dans le classement mondial, devenant la 42e nation la plus pacifique en Afrique subsaharienne, est 155e au classement mondial. Djibouti a également progressé. Avec une amélioration de 0,096, le pays de la corne de l’Afrique a gagné mondialement 14 places. Le 107eme pays le plus pacifique au monde selon le classement, se retrouve à la 27eme place au plan régional.

Cependant, c’est l’Ethiopie qui aura subi le déclin le plus significatif, aux niveaux tant régional que mondial. La nation de l’Afrique de l’est a vu son score chuter de 0,193 du fait des violentes manifestations sur fond de tensions ethniques qui ont poussé le gouvernement à mettre le pays en état d’urgence de six mois en octobre 2016. L’Ethiopie perd en conséquence16 places pour se positionner aux 134e rang mondial et 35e rang régional.

Le Lesotho aussi a plongé. Les tensions politiques dans le pays de l’Afrique australe sont restées à un niveau élevé, à la suite d’une tentative de putsch militaire en 2014 et l’effondrement récent de la coalition au pouvoir, indique le rapport. Le Lesotho a vu son score se détériorer de 0,125. Maseru recule ainsi de 28 positions à la 90e place mondiale et la 18e régionale.

Le Burundi n’est pas resté en marge de cette tendance à la régression. Le nombre, la durée des conflits internes et la probabilité de violence dans le pays demeurent un handicap majeur pour son score. La performance globale s’est dégradée de 0,140 en raison des problèmes de sécurité, rapporte le document. Le pays perd trois places et se positionne à la 141e position mondiale. En Afrique subsaharienne, le Burundi est classé 39e nation la plus pacifique.

Un peu plus à l’ouest, le Mali continue de souffrir d’une situation sécuritaire difficile, malgré la reprise, avec l’aide française, des régions du nord des mains des groupes islamistes en 2013. Le pays de l’Afrique de l’ouest est classé 38e pays le plus pacifique de la région sur les 44 nations d’Afrique subsaharienne.

Le GPI, qui en est à sa onzième édition, mesure le degré de pacifisme dans le monde en présentant une analyse exhaustive des données sur les tendances en matière de paix et leurs impacts sur l’économie.

Classement des pays d’Afrique Subsaharienne les plus pacifiques, selon le GPI.

Rang Afrique Subsaharienne Pays Rang Mondial 1. Ile Maurice 22 2. Botswana 27 3. Sierra Léone 39 4. Zambie 41 5. Ghana 43 6. Madagascar 44 7. Malawi 48 8. Namibie 50 9. Tanzanie 54 10. Sénégal 60 11. Guinée Equatoriale 61 12. Togo 63 13. Swaziland 77 14. Mozambique 78 15. Bénin 79 16 Liberia 82 17. Gabon 87 18. Lesotho 90 19. Burkina Faso 91 20. Guinée 96 21. Angola 100 22. Ouganda 105 23. Djibouti 107 24. Gambie 110 25. Rwanda 113 26. Cote d’Ivoire 121 27. Guinée-Bissau 122 28. Afrique du sud 123 29. République du Congo 124 30. Kenya 125 31. Niger 126 32. Zimbabwe 127 33. Mauritanie 128 34. Cameroun 130 35. Ethiopie 134 36. Tchad 135 37. Erythrée 136 38. Mali 140 39. Burundi 141 40. Nigeria 149 41. RD Congo 153 42. Centrafrique 155 43. Somalie 158 44. Soudan du Sud 160

