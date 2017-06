De jeunes gens ont manifesté ce mercredi à Bruxelles contre le président guinéen, Alpha Condé. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre une jeune fille très en colère face à un policier belge. Et soudain elle se rappelle que tous les manifestants ne sont pas en règle, elle s’écarte du policier et demande en langue Pular, à tous ceux qui n’ont pas de ‘‘papiers’’ de quitter. On voit sur la vidéo des personnes apparemment concernées par cette alerte, larguer les amarres dou-ce-ment. Qui est fou ?



Focus de guinee7.com

Commentaires

commentaires