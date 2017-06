La société « Guinea Alumina Corporation » (« GAC ») a le regret d’annoncer la suspension temporaire de ses activités dans la région de Kamsar.

En effet, différentes manifestations ont eu lieu dans la ville de Kamsar durant la nuit du 8 au 9 juin 2016, incluant le blocage des routes de la ville. Les habitants de la ville réclament l’électricité.

Bien que GAC ne soit pas visé par ces manifestations, la société a tout de même décidé, pour garantir la sécurité de ses employés, de ses sous-traitants et des communautés, de suspendre temporairement ses activités sur les sites de la zone concernée.

« Cette décision est une mesure préventive qui vise à préserver la sécurité de notre personnel, de nos biens mais aussi de nos communautés environnantes. » a indiqué la Directrice Générale de la Société, Mme Diallo Aissata Beavogui.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

