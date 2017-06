Des jeunes du RPG, parti au pouvoir, sont fâchés avec Mme Hawa Keïta, directrice générale du Port autonome de Conakry, qu’ils accusent de ne pas suffisamment s’impliquer dans leurs activités.

Ce samedi, Hawa Keïta a trouvé en Alpha Ibrahima Otis Keira , membre influent du parti, un avocat. « Ce n’est pas la peine de dire qu’elle ne nous a pas donné de l’essence, qu’elle ne nous a pas donné de l’argent pour organiser un tournoi ou qu’elle n’a pas donné du travail. Tout ça viendra et ne soyez pas pressés. Le RPG Arc-en-ciel est un parti de jeunes et, en tant que responsable du parti, c’est votre sœur et vous devez la soutenir parce qu’elle traduit la vision du chef de l’Etat guinéen. Il y a des gens qui sont autour du Pr Alpha Condé qui sont incapables et vous les connaissez, mais jamais vous ne criez sur eux. Alors ceux qui l’aident nuit et jour, certains veulent vous décourager pour les salir. Il faut que cela cesse » a intimé Alpha Ibrahima Keira.

Il a enfin indiqué que Hawa Keïta ne ménage aucun effort pour la réussite des activités du port.

Ismaël Sylla pour Guinee7com

