Ministre des Mines et de la Géologie de la Guinée à prendre part aux échanges sur les défis et aux opportunités opérationnels, environnementaux et sociaux auxquels sont confrontés les acteurs de l’industrie minière dans les marchés émergents.

M. Abdoulaye Magassouba accompagné par le Conseiller du Président de la République en charge des questions minières et du Directeur Général Adjoint du Contenu local s’est joint à plus de 200 professionnels provenant des différentes parties prenantes du secteur minier.

L’objectif de cette rencontre phare a été de contextualiser les priorités telles que :

– La création d’opportunités d’affaires grâce à la durabilité ;

– La collaboration multisectorielle et la mutualisation des infrastructures ;

– Le partage de bénéfices et la stabilité politique ;

– Les femmes en leadership : l’innovation par l’inclusion ;

– La jeunesse et la création d’emplois ;

– La question de la transparence ;

– La construction de la paix et participation.

En tant que panéliste sur la session « De-Risking Investments : Reforms & Public Participaiton », Abdoulaye Magassouba a principalement informé l’auditoire sur les reformes menés en Guinée depuis 2010 pour renforcer les institutions, consolider la démocratie, maintenir une stabilité économique et politique gage d’un climat d’investissement attractif.

Le ministre a ensuite fait part de l’expérience de la Guinée dans l’implémentation de l’Initiative pour un Développement minier responsable du World Economic Forum.

Il a rappelé que cette initiative a permis de mettre en place un processus qui a réuni toutes les parties prenantes autour des différentes problématiques du secteur pour un dialogue inclusif et franc. Il a également parlé de l’organisation du Symposium Minier de la Guinée qui a aussi permis des échanges fructueux sur les enjeux du secteur minier en Général et guinéen en particulier. Ces différentes collaborations entre les différents acteurs du secteur à savoir l’État, les sociétés minières et les communautés locales sont les ingrédients majeurs d’un développement responsable durable et d’un partage de bénéfice inclusif.

Dr Yamoussa Bangoura a pour sa part participer à un panel sur la sous-traitance locale pour un développement durable. À cet effet, Dr Bangoura a notamment parlé de la politique de Promotion du Contenu local du secteur minier guinéen récemment élaboré, de la nouvelle direction des Relations Communautaires et du Contenu Local.

Source: Cellule de Com du Gouvernement

