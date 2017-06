Lors de son récent séjour en Europe, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a eu un entretien avec l’ancien chef président de la Transition, le Général Sékouba Konaté. Cette rencontre qui s’est déroulée du côté de Paris, a été mise à profit par Sékouba Konaté pour réitérer son soutien à Dalein, pour la présidentielle de 2020. Si dans le camp de l’UFDG, on pense avoir réussi une belle prise de guerre, à travers ce soutien de Konaté, certains observateurs appellent aux plutôt à la prudence, quand on sait que l’officier est réputé pour sa duplicité.

Cellou Dalein Diallo a regagné dimanche dernier la capitale guinéenne, après un séjour de plusieurs jours passés en Europe. Le chef de l’opposition guinéenne a mis cette occasion à profit pour rencontrer Sékouba Konaté, ancien président de la Transition. Ce dernier, a réitéré son soutien à Cellou Dalein Diallo, dans son combat pour l’alternance. Il promet de soutenir le président de l’UFDG lors de la présidentielle de 2020. Pour le président du FND, Alhouseini Makanera, cet acte est à saluer. Cet opposant, proche de Cellou Dalein Diallo, il y a de quoi pavoiser. « C’est un sentiment de satisfaction. Je suis allé au siège d’El hadj Cellou Dalein Diallo pour dire que nous nous sommes trompés en le laissant pour choisir Alpha Condé. Et, si un autre emboîte mon pas, je ne peux qu’être satisfait», a-t-il indiqué. Le président du FND s’est dit ensuite ‘’convaincu que beaucoup d’autres guinéens en tout cas la quasi-totalité des guinéens vont emboîter le pas au général Sékouba Konaté, puisque le régime d’Alpha Condé a été un régime de dictature, d’une gouvernance catastrophique qui malheureusement a fait reculer le pays’’, s’est-il marré.

Selon Alhousseini Makanera « si tous les autres présidents qui ont précédé Alpha Condé, comme Sékou Touré qui peut se targuer d’avoir mené le pays à l’indépendance nationale et d’avoir fait rayonner ses nobles idéaux sur le plan national et international, Lansana Conté pourrait aussi revendiquer d’avoir permis aux Guinéens qui étaient condamnés, de rentrer librement et de consacrer le libéralisme économique. Mais quant à Alpha Condé, il ne peut ni revendiquer une bonne gouvernance, ni un développement économique de notre pays, encore moins l’instauration de la démocratie. Si avec les autres, on disait que les élections étaient truquées, lui, il est même incapable d’organiser les élections locales depuis qu’il est au pouvoir», a déploré M. Kaké.

Sur le fait que le général Sékouba Konaté continue de naviguer entre l’armée et la vie civile, Alhousseini Makanera estime qu’étant en exil, il est libre de prendre position sur le plan politique. « Un militaire qui ne rentre pas en Guinée, qui n’est pas sous le drapeau, c’est difficile. Parce que les militaires sont là, nos officiers sont au camp. Le droit de réserve qu’on impose aux militaires, c’est par rapport à leur fonction, à leur occupation et par rapport aux positions qu’ils occupent. Mais si un militaire est contraint de vivre à l’extérieur, cela veut dire qu’il n’est plus militaire, parce que le militaire c’est au camp», a-t-il souligné.

Cette réaction de Makanéra est largement partagée dans le l’entourage de Dalein, où on pense avoir trouvé un allié de taille à la faveur de la présidentielle de 2020. Toutefois ceux qui ont un peu pratiqué le général Konaté, invitent Dalein à faire preuve de prudence voire de méfiance. Car pour eux, Konaté est un roi du double discours. Il ne faudrait donc pas se fier à ce qu’il dit. Cette duplicité, on l’a relevée récemment, quand il a fait une sortie sur la toile, en citant des noms de personnes ayant joué selon lui un rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Mais Konaté finira par se dédire, face au tollé suscité par ses révélations.

Ces observateurs pensent qu’en s’affichant aux côtés de Dalein, Konaté voudrait juste faire monter les enchères, dans l’espoir que le locataire de Sékhoutouréah lui tendra la perche. A Dalein de rester sur ses gardes, pour ne pas subir le coup de jarnac.

Amadou Sadjo Diallo (L’Indépendant)

