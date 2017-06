Comme la plupart des partis politiques, le Rpg Arc-en-ciel a, lui aussi, tenu son assemblée générale hebdomadaire, ce samedi 10 juin 2017, à son siège sis à l’Aéroport sous la présidence d’Alpha Ibrahima Keira, un des responsables du bureau politique national.

Revenant sur la manifestation d’un groupe de Guinéens contre le président Alpha Condé à Bruxelles, Lansana Komara, secrétaire permanent du Rpg Arc-en-ciel, a fait croire que ‘‘malgré les agitations d’une poignée de personnes mécontentes qui n’ont aucun respect pour leur peuple, le Pr Alpha Condé est en train de marquer des points’’.

Selon lui le président ‘‘ne va pas écouter les gens qui passent leur temps à crier sur tous les toits. Nous, nous pensons aux points essentiels du développement de la Guinée’’ a-t-il indiqué avant d’ajouter que ce développement passe par l’énergie notamment.

‘‘Parce que sans l’énergie dans ce monde moderne, il n’y a pas de développement. Donc, il y a eu la signature d’un accord à Bruxelles qui vise à rétablir la plateforme pour le renforcement du dialogue politique et la coordination des acteurs afin d’accélérer l’action des citoyens et des entreprises à des services modernes d’approvisionnement en énergie abordable, fiable et durable’’ a-t-il dit.

Par ailleurs, le secrétaire permanent du parti au pouvoir, a rappelé que le gouvernement guinéen vient de bénéficier d’un soutient financer de la part de la Banque Mondiale.

‘‘Vous n’êtes pas sans savoir que la Banque Mondiale vient d’octroyer à la Guinée une valeur de 500 millions de dollars. Mais les jours à venir des experts en la matière viendront autour de cette table pour vous développer pourquoi cette somme consistante pour la Guinée ? Et ça, c’est à l’actif du Pr Alpha Condé. Quand on dit qu’il voyage beaucoup, voilà encore quelques avantages dont nous devons nous réjouir. Nous devons être fiers nous militants et militantes du RPG Arc-en-ciel’’, conclut M. Komara.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

