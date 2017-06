Guinea Alumina Corporation (“GAC”) poursuit son projet d’appui à la sécurité alimentaire des communautés voisines dans sa zone d’intervention.

Ce 08 juin 2017 a été marqué par le lancement officiel des différents projets à travers la remise des outils agricoles, des semences d’arachide aux 12 promoteurs ainsi que la pose de la 1ère pierre du premier projet qu’est la ferme avicole. La remise a eu lieu en présence des autorités sous préfectorales et communales de Tanènè et de Sangaredi, des chefs secteurs et chefs des districts, ainsi que les autorités de l’ENAE.

Huit projets agropastoraux ont été mis en œuvre pour accompagner 12 jeunes ayant bénéficié d’une formation théorique et pratique pendant neuf mois à l’Ecole Nationale d’Agriculture et d’Elevage de Koba (ENAE) dans le but d’améliorer les moyens de subsistance des communautés locales.

Ces projets d’agrobusiness permettront à ces jeunes leaders une meilleure productivité à travers les bonnes pratiques agropastorales respectueuses de l’environnement. Parmi les huit projets, deux projets collectifs sont orientés en culture vivrière pendant la saison des pluies et en maraichage en saison sèche. Les promoteurs sont dotés chacun d’un motoculteur pour faciliter les opérations de labour de parcellement et de planchage dans les domaines agricoles. Egalement, ces machines servent au transport des fumiers, compost et produits récoltés.

Aussi, trois projets collectifs et trois projets individuels ont été orientés en élevage, dont l’aviculture. Elle consiste à la construction des poulaillers semi-moderne, la clôture des domaines, la construction des puits busés, l’achat, l’élevage et l’entretien des poules pondeuses.

Au nom de ses collègues, la représentante des bénéficiaires s’est exprimée en ces termes : « avec ce geste, nous sommes rassurés que nous sommes dans la phase de concrétisation de nos projets, et cela nous interpelle à faire plus de sérieux. C’est l’occasion pour nous de vivement remercier GAC qui a initié et financé ce projet ainsi que l’encadrement technique de l’ENAE ».

GAC, encore une fois, prouve son engagement dans le support au développement des communautés locales.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

