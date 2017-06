Conakry, 12 juin 2017 – En référence à la correspondance de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Alpha CONDE, adressée à Son frère, Sa Majesté, le Roi Salman Bin Abdul AZIZ al SAOUD, Serviteur des deux Saintes Mosquées, Roi de l’Arabie Saoudite, relative à la crise entre le Royaume d’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes-Unis, le Bahreïn et le Qatar, le Gouvernement de la République de Guinée réitère son engagement à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme sous toutes leurs formes.

A cet égard, il exprime son soutien indéfectible aux efforts et actions pris par le Royaume d’Arabie Saoudites et les Emirats Arabes-Unis, afin de faire sécher les sources de financement de ce fléau.

Le Gouvernement invite les Hautes autorités du Qatar, d’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes-Unis et du Bahreïn, à la coopération afin de trouver une solution rapide, pour préserver la paix, la stabilité et la sécurité dans les pays du Golfe et ce par la voie du dialogue.

Le Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger

