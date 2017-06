17 mille vues et 628 partages sur la page facebook d’un militant du PEDN de Lansana Kouyaté ; une reprise par le célèvre site sénégalais, Senego. Sans compter les envois ‘‘inbox’’ par la diaspora guinéenne aux amis. La vidéo d’une somptueuse maison attribuée à Alpha Condé fait le buzz sur la toile. Avec des commentaires de tout genre sur la ‘‘richesse d’un chef de l’Etat africain qui se crée le paradis au Brésil pendant que son peuple meurt de faim’’.

Pour ne pas colporter les rumeurs et faire dans la légèreté des réseaux sociaux, nous avons bien visionné la vidéo qui, à bien des égards, ressemble à une annonce d’une agence immobilière. Questions : une agence immobilière affiche-t-elle le nom de l’acheteur sur une publicité ? Apparemment la maison est en train d’être vendue. Comment peut-elle appartenir à Alpha Condé être vendue ? A moins que ce ne soit Alpha Condé qui la revende. Bref de nombreuses questions qui nous amenés à taper l’adresse site en bas de la vidéo: apriori.imb.br (la pub est gratuite). Simple, non ? Cette adresse nous renvoie à un site qui, traduit, nous montre effectivement que c’est une agence immobilière qui propose des maisons à ‘‘Alphaville’’, au Brésil.

Nous continuons nos recherches sur ‘‘Alpha Conde’’ et non »Alpha Condé. Nous nous rendons compte que c’est une contraction de ‘‘Alphaville Conde’’. Et qu’il y en a d’ailleurs plusieurs Alpha Ville (I, II). Voir ci-dessous des captures.

En réalité c’est de nouveaux quartiers de Sao Paulo (Brésil) dont on fait la promotion. Pourquoi ces quartiers portent le nom d’Alphaville Conde ? Les développeurs ont probalement tenu compte du fait que ‘‘Alpha’’ est la première lettre de l’alphabet grec et y ajouter ville. Du marketing, ça pourrait être. Et Conde pourrait être une déformation commerciale de ‘‘Condo’’ qui signifie appartement en copropriété dans les pays anglo-saxons. Il fallait juste chercher pour ne pas tomber dans les caniveaux des réseaux sociaux.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

