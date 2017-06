Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a reçu en audience dans la soirée du mercredi 14 juin 2017 au Palais Sékhoutouréya, les responsables de la société turque, Albayrak.

Ces hommes d’affaires étaient venus discuter avec le Chef de l’Etat des possibilités d’investissement dans le transport public, la modernisation du Port autonome de Conakry et l’assainissement de la ville de Conakry.

Aux dires du Président directeur général de la société Albayrak, les études de faisabilité de ces projets sont en cours et les investissements pourraient démarrer dans deux mois.

A l’issue des entretiens, le PDG de la société Albayrak est revenu sur l’objectif de sa visite à Sékhoutouréya : « Nous sommes là pour résoudre trois problèmes essentiels. Il s’agit du transport public, la modernisation du Port autonome et l’assainissement de la ville de Conakry.

Dans deux mois, les études, topographiques et d’autres, seront complétées. Et après la présentation du rapport sur les études de faisabilité, nous allons signer un protocole d’accords et commencer les travaux.

Nous allons peut-être commencer par l’assainissement, mais tout dépendra des résultats des études de faisabilité ».

Avec le Bureau de Presse de la Présidence

