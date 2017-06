Après approbation du principe d’augmentation du budget de financement des projets communautaires le 13 janvier 2017, le conseil d’administration de la CBG a fixé ce montant annuel à 2,5 millions de Dollars US, soit plus de 22 milliards de francs guinéens par an. Ces fonds seront notamment destinés au financement de projet d’infrastructures communautaires et d’activités génératrices de revenus (et donc d’emplois durables) dans les localités impactées par les activités de la société.

Cette décision majeure de la CBG démontre l’engagement de la société à contribuer significativement au développement communautaire dans la région. Elle fait suite à la demande du Gouvernement, à travers le Ministère des Mines et de la Géologie, formulée en 2016 aux partenaires de la société, dans le cadre de l’atteinte de l’objectif prioritaire d’amélioration de l’impact des projets miniers.

Ce montant annuel, qui fera l’objet d’une gestion efficace et transparente avec des agences spécialisées, permettra d’accroitre et de diversifier le financement des projets communautaires. Un accent particulier sera mis sur le financement des projets d’autonomisation des femmes et des jeunes.

Le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, a « remercié les partenaires de la CBG » et « rassuré sur la volonté continue du Gouvernement de réaliser la vision du Chef de l’Etat, d’améliorer l’impact du secteur minier sur les populations à travers un développement minier responsable».

Il a encouragé les autres sociétés minières à suivre cet exemple en phase avec la politique sectorielle de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) récemment adoptée par le Gouvernement.

Pour rappel, la CBG, dont la convention de base ne prévoit pas de contribution pour le développement local, soutenait volontairement à hauteur de 500 000 dollars /an le développement communautaire des localités impactées par ses opérations.

Par ailleurs, cette session du Conseil d’Administration tenue le 13 juin 2017 a aussi examiné l’état d’avancement du projet d’extension de la CBG devant porter la production de la société dans un premier temps à 18.5 millions de tonnes.

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement

Commentaires

commentaires