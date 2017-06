Pour encore plus faciliter l’échange avec vos proches, un nouveau service vous est proposé chez Orange : l’achat de Pass internet pour un de vos proches. Il suffit simplement de composer *222*7#OK et suivre les instructions qui vous invitent à sélectionner le type de Pass souhaité et surtout le numéro bénéficiaire…Profitez-en pour partager encore plus avec les vôtres pendant ce mois de Ramadan. Ramadan Mubarak.

