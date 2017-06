Ils étaient tous heureux ce lundi à l’agence de Kaloum, les 25 gagnants tirés au sort suite à la promo Ramadan d’Orange Money. Et pour cause, 24 ont reçu des paniers de denrées alimentaires, et 1 autre est reparti avec un chèque de 1 million de Francs guinéens.

Cette première remise a eu lieu ce lundi 5 Juin dans l’agence de Kaloum, sous l’œil vigilent d’un huissier de justice: 9 gagnants de Conakry et 16 de l’intérieur du pays (Coyah, Forécariah, Boké, Tougué, Kindia, Nzérékoré) ont récupéré leurs lots.

Chacun d’entre eux a partagé son émotion :

Mr Traoré Mamady, venu de Coyah, déclare: « je suis très content d’avoir participé à cette promo d’Orange. Je remercie infiniment mon opérateur pour ce panier. J’ai hâte de rentrer à la maison et de le donner à ma femme».

Pour Mr Diallo Ibrahima habitant de Dabondy,: « je suis plus que satisfait par ce geste généreux. Je demande à tout le monde de faire comme moi, continuer d’utiliser les services Orange Money comme les retraits afin de tenter leur chance à leur tour»

Quant à Mme Baldé Kadiatou domiciliée au quartier Hamdallaye: « heureuse ? Oui je le suis. J’ai remporté un panier. La prochaine fois, qui sait, j’espère gagner plus encore, comme un billet d’avion pour la Mecque. C’est vraiment réconfortant d’être parmi les heureux gagnants et ça m’encourage à continuer de participer à vos promos et montrer aussi aux autres abonnés comme moi que c’est vrai et qu’ils doivent tenter leur chance pour témoigner».

En effet, jusqu’à la fin du mois de Ramadan, chaque semaine, 24 paniers et un 1 chèque d’1 Million de francs guinéens sont à gagner. Pour tenter votre chance, effectuez un retrait via Orange Money et composez gratuitement #147# ou *147#OK.

Si vous êtes gagnant, seul le numéro 624 44 44 44 vous appellera. Vous n’avez absolument rien à payer. Ne communiquez jamais votre code secret à des inconnus. Restez vigilants En cas de doute, contactez le service client au 6277 ou envoyez-nous un message sur la page Facebook Orange Guinée.

Aïd Mubarak.

Vous rapprocher de l’essentiel.

1 de 5

Commentaires

commentaires