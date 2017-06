Conakry veut lancer son premier cycle d’octroi de licences pétrolières et gazières. La nouvelle a été donnée par Diakaria Koulibaly (photo), le PDG de l’Office National du Pétrole (ONAP). D’après Offshore Energy Today, le cycle sera ouvert pendant six mois, à partir d’octobre 2017, et les résultats seront disponibles courant octobre 2018.

Il faut rappeler que le contractant norvégien TGS Nopec, a relevé des données sismiques modernes 2D et de haute qualité sur environ 14 000 km sur les blocs proposés.

« C’est un grand moment pour la République de Guinée. Les succès récents dans le nord du bassin MSGBC, ont augmenté l’intérêt de l’industrie pour cette région toujours en cours d’exploration, et cette chaîne de succès va inévitablement se répercuter vers le sud.», a déclaré le responsable.

Il a rappelé que la Guinée a actuellement une plate-forme active dans ses eaux, notamment sur le prospect Fatala et qu’il espère que ce sera le premier succès commercial de son pays en matière de forage de pétrole. Toutefois, le responsable n’a pas mentionné le nombre de blocs disponibles pour ce cycle.

Source : Agence Ecofin

