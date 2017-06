Ce jeudi 15 juin 2017, s’est posé l’avion des Nations Unies sur le tarmac de la base militaire de Conakry. A son bord, 4 corps des militaires guinéens tués par des terroristes la semaine dernière à Kidal au nord du Mali. Où ils étaient en mission des nations-unies.

Le général de division, Jean Dekonik, force commandeur de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali (MINUSMA) et le général de brigade Wally Sissoko, inspecteur général adjoint des forces armées maliennes ont convoyé les corps du capitaine Pépé Théoro, en service à la Marine ; du sous-lieutenant Soua Bonamou, en service au camp Camayenne ; de l’Adjudant-chef Ibrahima Sory Soumah du génie militaire et de l’Adjudant-chef Alseny Yari Conté du bataillon infanterie de Mandiana.

Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat, ministre de la Défense rappelle que ‘‘nos vaillants soldats sont tombés dans le champ de bataille pour la lutte pour la paix et la quiétude dans un pays voisin, un pays frère. Surtout pour la lutte contre le terrorisme, devenu une menace pour toute la planète. Aucun pays n’est épargné du terrorisme. Vous savez, ce n’est pas la première fois. La première fois on a perdu deux soldats, ensuite il y a eu sept, aujourd’hui c’est quatre. C’est un bilan très lourd pour le peuple de Guinée’’, a-t-il déploré.

Poursuivant, Dr Mohamed Diané affirme que ‘‘la Guinée et le Mali sont deux pays frères, nous sommes liés par l’histoire, par la géographie. Donc il ne peut pas y avoir de l’instabilité dans un pays frère et rester indifférent. Nous sommes en réforme de notre armée et nous devons participer aux missions de maintien de la paix dans la sous-région et sur le plan international. C’est dans ce cadre-là qu’on a déployé les forces de défense dans les opérations de maintien de la paix au Mali’’.

A noter qu’avant leur enterrement, un hommage leur sera rendu demain à la base militaire de l’armée de l’air en présence du chef de l’Etat, Alpha Condé.

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires