C’est dans le cadre de la mise en œuvre de la Campagne Agricole et de la Caravane de l’Agriculture, en coopération avec le Royaume du Maroc, que Madame la Ministre de l’Agriculture à procédé ce lundi 12 juin 2017 à Bissikrima, dans le District de Lopè au lancement officiel du Programme des Ecoles au Champ.

Pour la circonstance, une forte délégation de l’Office Chérifien des Phosphates -OCP- a fait le déplacement et accompagnera Mme Jacqueline Marthe Sultan dans les étapes de Bissikrima pour l’arachide, Soumbalako pour le maïs et Friguigbé pour le manguier.

L’étape de Lopè dans Bissikrima a enregistré une forte mobilisation des producteurs de la région.

L’installation des écoles au champ sur différentes cultures dans les différentes régions naturelles permet de démontrer aux paysans le gain de rendement et l’intérêt de l’utilisation des bonnes pratiques agricoles. Ces parcelles expérimentales ont pour but d’évaluer concrètement le potentiel de production des terres tout en favorisant les échanges entre les différents acteurs (paysans, conseillers agricoles et chercheurs).

Pour cette campagne Agricole 2017-2018, le Ministère de l’Agriculture a planifié la mise en place de 86 écoles au champ.

Toutes ces actions du Gouvernement et la forte volonté du Président de la République visent à améliorer de façon significative la productivité agricole, le taux de croissance du secteur et surtout de limiter à court terme les importations de riz.

Cellule de Com du Gouvernement

