Deux monuments offerts au commissariat général de Conakry Capitale Mondiale du Livre (CCML), par une fondation liée à une société minière, ont été inaugurés ce vendredi à Conakry, sous l’échangeur du 8 novembre à Kaloum, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le porte-parole du gouvernement, M. Damatang Albert Camara.

Conçus par le sculpteur français Stéphane Cipre, un des ambassadeurs de CCML, Ces deux monuments faits à base d’aluminium sont de véritables chefs-d’œuvre. Le premier, avec l’effigie de l’ex président sud-africain, Nelson Mandela, pèse 2,2 tonnes et mesure 3 mètres de haut tandis que l’autre représentant le président Alpha Condé, pèse 6,5 tonnes avec une hauteur de 4 mètres.

Sansy Kaba, commissaire général de CCML, parlant des monuments, explique : “On a voulu symboliser l’année du livre par une matière qui provenait de la Guinée. Nous savons que c’est de la bauxite que nait l’alumine et l’aluminium ; c’est en quelque sorte la terre de Guinée. Donc chaque année des tonnes et des tonnes de bauxite sortent de la Guinée et partent ailleurs, en quelque sorte c’est le retour à la source pour la bauxite. Le 16 juin marque le massacre des enfants de Soweto, l’Afrique et les Nations-Unies ont accepté que le 16 juin devienne la fête internationale, donc en ce jour à Conakry nous avons souhaité inaugurer deux grands monuments. “ Soit.

Mais de nombreux Guinéens sans remettre en cause le leadership de Nelson Mandela dans le cadre de la lutte pour l’émancipation de l’homme noir, estiment que d’autres Guinéens et/ou Africains méritent mieux l’immortalisation. Ils reprochent d’ailleurs à Nelson Mandela de n’avoir pas foulé, après sa sortie de prison, le sol de la Guinée, pays parmi des pionniers de la lutte contre l’apartheid.

Ci-dessous quelques réactions sur Facebook.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires