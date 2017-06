Ce samedi à l’assemblée hebdomadaire ordinaire du RPG, Bantama Sow, ministre conseiller à la présidence n’a pas été tendre envers le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo.

Pour lui qui parlait à propos du pont Kk, inauguré le 15 juin dernier ‘‘si on ne surveille pas Cellou Dalein Diallo il risque de mettre des bombes sur le pont KK. Parce qu’il n’aime pas que le Pr Alpha Condé fasse des résultats. Mais vaille que vaille ce dernier sortira la Guinée de cette situation’’, a-t-il rassuré.

Il reconnait tout de même que chez ses adversaires politiques, tout le monde n’est pas mauvais.

‘‘Je sais quand même que dans l’opposition, il y a des patriotes. Des patriotes qui ont commencé à se faire démarquer, c’est le cas de Fodé Oussou Fofana (vice-président de l’UFDG, NDLR). Nous quand on fait du bien, on dit que c’est bon’’, a-t-il ajouté.

Et Bantama de s’introduire dans les affaires de l’UFDG : ‘‘Fodé Oussou a eu l’honnêteté de dire qu’on n’insulte pas un chef quand Gaoual a insulté. Et on a dit qu’on attend cellou pour trancher. Moi j’ai dit dans tous les médias qu’il ne pourra pas trancher parce que Cellou est du côté de Ousmane Gaoual. S’il tranche en faveur de Oussou Fofana, Ousmane Gaoual va le bombarder. Donc remercions vraiment Fodé Oussou qu’il continue à réfléchir pour pouvoir faire la différence avec ceux qui veulent détruire la Guinée.’’

