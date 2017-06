Fodé Oussou Fofana, est le no2 de fait de l’UFDG, principal parti de l’opposition guinéenne et président du groupe parlementaire des Libéraux démocrates. Sur son compte twitter il a fait un commentaire qui fera sans nul doute jaser : ‘‘L’émission Parade à la RTG pendant le mois de carême dans un pays où il y’a plus 90 pour cent de musulmans. C’est pathétique’’, dénonce-t-il. Sans se rappeler que les moins de 10% (selon ses statistiques) appartiennent aussi à la République et méritent respect. Albert Camus ne disait-il pas que ‘‘la démocratie n’est pas la loi de la majorité, mais le respect des minorités’’ ? Autre question : sur quel principe de l’Islam se base (Karamoko?) Fodé Oussou pour estimer que l’émission de variété musicale qui passe les nuits des samedis doit être interdite pendant le Ramadan ?

L’émission Parade à la RTG pendant le mois de carême dans un pays où il y’a plus 90 pour cent de musulmans. C’est pathétique. — FOFANA Fode oussou (@foftodidi) 17 juin 2017

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

