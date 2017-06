Koubia : 707 candidats, dont 339 filles, affrontent dans la préfecture l’Examen d’entrée en 7ème Année

La préfecture de Koubia compte 707 candidats, dont 339 filles pour affronter l’examen d’entrée en 7ème Année 2017, répartis entre six (06) centres, notamment les Communes Rurales (CR) de Fafaya, Gadha-woundou, Pilimini, Missira, Matakaou et la Commune Urbaine (CU) de Koubia, rapporte le correspondant de l’AGP sur place.

Il a été constaté dans l’ensemble, un total de 69 absents, dont 39 filles.

Les épreuves ont été lancées par le superviseur national, Tidiane Traoré, sous la présidence du préfet de Koubia, Kaldou Keita. C’était en présence du délégué régional, Ahmadou Yaya Diallo, du directeur préfectoral de l’Education de Koubia, Mamadou Ecole Diallo.

L’examen a ainsi démarré par l’épreuve de la Rédaction suivie de la Géographie.

Matam : la commune compte 4.349 candidats, dont 2.085 filles, pour l’entrée au Collège, Session 2016-2017

Ils sont 4.349 candidats inscrits, dont 2.085 filles, repartis dans douze (12) centres, présentés par la commune de Matam à Conakry, pour le Certificat de fin d’Etudes élémentaires, session 2017, dont les épreuves ont été lancées, lundi, 19 juin 2017, à l’Ecole Primaire de Lansébounyi, par le ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, André Loua, rapporte l’AGP.

Selon la directrice communale de l’Education de Matam, Hassanatou Dine Diallo, ces candidats seront suivis et encadrés par 306 surveillants de salle et 56 secrétaires de Centre.

Dans son discours de bienvenu, le secrétaire général de la commune de Matam, Mamadi Nabé a indiqué, que «c’est le moment et le lieu de louer les immenses efforts consentis par le gouvernement en général et particulièrement le président de la République, chef de l’Etat, Pr Alpha Condé, pour la qualification du système éducatif guinéen».

Examen d’entrée en 7ème année 2017 : 1.676 candidats, dont 834 filles, face aux épreuves à Kaloum

Le chef du Cabinet du Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A), Alassane Diakité a procédé au lancement officiel de l’examen d’entrée en 7ème Année, Session 2017, lundi, 19 juin, à l’Ecole Primaire Almamya, dans la commune de Kaloum à Conakry, a suivi le correspondant communal de l’AGP.

Selon la directrice communale de l’Education de Kaloum, Djènè Mama Kaba, ils sont 1.676 élèves candidats, dont 834 filles à affronter les épreuves de cet examen national. Ils sont répartis entre 58 salles de classe pour 116 surveillants, 36 agents de Sécurité, et 24 agents de Santé.

Les centres d’examen pour l’enseignement général sont aux nombres de six (06) : Almamya, Centre, Gare, C. Kassa, Federico Mayor, Tombo1. Pour le Franco-arabe l’unique centre est F. Mayor.

La Rédaction et la Géographie ont été les épreuves abordées au compte de cette première journée.

