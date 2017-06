Dans le cadre de son vaste programme de soutien aux communautés locales, plus particulièrement la promotion de l’éducation. La société « Guinea Alumina Corporation » (« GAC ») a réitéré cette volonté en appuyant les 16 et 17 Juin, respectivement à Kamsar et à Sangaredi une manifestation sportive et éducative initiée par l’ONG « International Medalist Association » (« IMA »)

IMA est une organisation non gouvernementale, fondée par un ancien médaillé olympique américain, Ron Freeman. IMA travaille en partenariat avec les écoles guinéennes, notamment dans la région de Boké, pour promouvoir la scolarisation des jeunes (surtout les jeunes filles) à travers des activités récréatives et sportives, qui permettent non seulement à retenir les enfants à l’école, mais aussi à développer leurs capacités physiques et mentales. Ces activités sont entre autres le saut à la corde et le football. Cette année encore ils étaient des centaines avec leur encadrement à répondre à l’appel de « IMA » pour prendre part aux activités sportives et recevoir leurs kits comprenant des cordes à sauter, les sacs et autres fournitures scolaires. Présente à ces festivités du côté de Kamsar, la Directrice Générale de GAC, Mme. Diallo Aissata Beavogui, a tenu à exprimer ses sentiments en ces termes : « Nous avons vu en « IMA » un partenaire stratégique avec qui travailler dans l’atteinte de nos objectifs en matière de formation et d’éducation en République de Guinée, surtout dans la région de Boké. « IMA » semble avoir vu juste et avoir trouvé la formule magique pour attirer et retenir l’attention de la jeunesse, qui est essentielle pour transmettre le savoir. Cette formule est celle d’allier le sport à la formation. Comme on le dit très souvent : « joindre l’utile à l’agréable ». Car le sport est une religion universelle, et aussi au-delà du fait de la « simple » transmission du savoir, il est scientifiquement prouvé que les activités sportives ont des vertus thérapeutiques incommensurables ». Elle a remercié également « IMA », pour son initiative innovatrice en faveur de la jeunesse guinéenne. Elle a remercié les enfants et leurs parents pour leur disponibilité, l’encadrement des écoles partenaires a « IMA » et toutes les autorités de la région pour leur soutient stratégique.

Pour rappel, GAC et l’ONG « International Medalist Association » sont en partenariat depuis 2011 à travers différents programmes dont entre autres la distribution des « TOM Shoes » (des chaussure pratiques et « tout terrains ») a plus de 54,000 élèves dans la région de Boké et à Conakry. Les cordes à sauter ont été également distribuées dans 40 établissements à Conakry qui ont eu un impact sur plus de 4,000 jeunes élèves, ainsi que la distribution des livres dans plus de 8 écoles à travers Conakry. Cette association compte multiplier les actions en faveur de la jeune fille, en vue d’offrir un cadre idéal pour son développement à travers les jeux dans les différentes écoles.

GAC, construire un futur fait d’espoir, d’opportunités et de fierté pour la Guinée.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

