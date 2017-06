‘‘Renforcer les capacités de l’administration en matière de gestion des projets intégrés pour impulser la croissance forte et inclusive’’. Telle est la quintessence d’une rencontre qui a eu lieu ce lundi 19 juin au ministère des Mines.

A l’entame de son discours, Abdoulaye Magassouba, ministre des Mines et de la Géologie, s’est réjoui du lancement de de ce présent projet. Avant d’annoncer que ‘‘ce projet nous permettra de faire face à plusieurs enjeux du développement du secteur minier à savoir le renforcement des capacités de l’administration. Il convient de rappeler que les objectifs du projet dans le cadre de la mise en œuvre des projets miniers intégrés, reposent sur une vision holistique éminemment stratégique. A cet effet, le projet prend en compte les problématiques liées à la bureaucratie, à la promotion du contenu local, à la maîtrise de l’impact environnemental et foncier des projets intégrés ainsi qu’à la prise en compte de l’impact sur le genre’’, a-t-il indiqué, ajoutant que ce projet s’attellera à la mise en place d’un bureau d’appui à la coordination des projets miniers intégrés qui sera doté de compétences de niveau international.

Pour le représentant de la Banque Africaine de développement Abdoulaye Coulibaly, ‘‘ce projet de façon spécifique va apporter trois choses : l’expertise en matière de renforcement des capacités, de la formation et de l’assistance technique. C’est pour cela, il dispose une composante importante en matière du contenu local’’, a-t-il précisé avant de souligner un peu plus loin dans son allocution que ‘‘ce projet, qui est une forte volonté du gouvernement guinéen jouera un rôle catalytique en aidant les autorités dans les renforcements des capacités des administrations en matière du projet intégré minier pour une croissance endogène’’.

Parlant de la concrétisation des objectifs assignés à ce projet, Fréderic Tonguiano, conseiller principal de la ministre du Plan et de la Coopération, assure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour sa réalisation.

Sur le même ordre d’idée que son prédécesseur, il ajoute que ce projet ‘‘mettra en place une assistance technique pour la mise en œuvre et le suivi des projets miniers et renforcera les capacités de l’administration à développer et suivre des projets miniers intégrés’’.

Pour tout dire, ‘‘la mise en œuvre de ce projet doit être une occasion idéale pour l’amélioration du climat des affaires dans le secteur minier’’.

A noter que ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de neuf millions six cent mille dollars.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires