Accompagner ses abonnés tout au long du mois saint de Ramadan, tel est l’objectif de la promo Ramadan orange money dont le 3è tirage s’est effectué ce lundi par la société de téléphonie mobile, Orange Guinée, à son siège de la Belle vue. 24 abonnés ont gagné des paniers ‘‘spécial Ramadan’’ et un autre, une somme d’un million de Franc guinéen. Cette remise s’est déroulée sous la vigilance de Maître Camara, huissier de justice, qui a validé la procédure.

Les heureux gagnants tous en sourire, nous ont confié leurs sentiments.

M. Alhassane Sadjo Diallo, gagnant d’un panier spécial ramadan se dit ‘‘très content et je remercie orange Guinée, à travers tous ses travailleurs, ensuite et je leur souhaite un bon Ramadan. J’invite tous les abonnés à tenter leur chance pour gagner ce précieux cadeau. Ce cadeau je vais le partager avec ma famille et tous mes proches“.

Mme Diallo Aissatou Lamara, se dit aussi ‘‘vraiment très contente et ravie d’Orange Guinée, Orange c’est la vie, c’est le numéro un, j’appelle tout le monde à se chercher un numéro Orange“.

Pour souscrire à cette promo, l’abonné doit effectuer un transfert via Orange Money, et composer gratuitement le #147# ou le *147#.

IL est à rappeler, que le seul numéro Orange habileté à joindre les gagnants est le 624-44-44-44.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

